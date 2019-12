Nos coups de coeur 2019

L’amour et l’espoir, de la Colombie à Jonquière

Cristian, Nataly et Phasmen sont arrivés à Jonquière alors qu'ils avaient respectivement 17, 12 et 7 ans. Leur père, Norberto, a fui les violences de la Colombie avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Il y a 20 ans, une famille de Colombiens qui a fui son pays pour trouver refuge au Canada débarquait à Jonquière. C’était le début d’une aventure extraordinaire pour le couple Murillo et ses cinq enfants, qui ont quitté les violences de la Colombie pour des raisons dignes d’un scénario de film. Lire l'article

Des clowns thérapeutiques font renaître l’étincelle de jeunesse

Fleurette Bouchard apprécie la visite de Lily Fleur Depeau. Photo : Radio-Canada

Retrouver sa jeunesse l'espace d'une danse, la parole avec une chanson d'époque ou tout simplement le sourire en ayant une visite toute particulière : c'est ce qui se produit lors du passage des comédiens de Clowns thérapeutiques Saguenay. Lire l'article

En Norvège pour retrouver la maison de ses ancêtres

Marie-Ève Ellefsen s'est rendue en Norvège au printemps dernier pour retrouver le lieu de naissance de son arrière-arrière-grand-père. Photo : Courtoisie : Marie-Ève Ellefsen

Retracer la maison d'un de ses ancêtres en Norvège, c’était la quête de Marie-Ève Ellefsen, une femme originaire de Saguenay. Pour y arriver, elle a remonté le temps jusqu'en 1885, moment où son arrière-arrière-grand-père, Olof Ellefsen, a immigré dans la région. Lire l'article

Jumeaux : un ébéniste et un forgeron à 17 ans

Les jeunes hommes sont fiers du succès que connaissent leurs produits artisanaux. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les frères Sacha et Joël Tremblay sont encore bien jeunes, mais ils se démarquent déjà comme ébéniste et forgeron. Les deux artisans façonnent notamment des couteaux et des planches à découper qui se retrouvent dans un nombre grandissant de cuisines. Lire l'article

La cuisine et ses apprentissages de la vie

Couper des fruits permet de travailler la motricité fine des participants. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Chaque semaine, des personnes déficientes intellectuelles suivent des ateliers de cuisine pour développer toutes sortes d’habiletés et intégrer diverses notions. Lire l'article

Une chanson pour créer des ponts

Les jeunes ont pu apprendre quelques mots en innu. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

À Saint-Prime, des élèves innus et non autochtones ont uni leurs forces pour écrire une chanson. L’initiative du Vieux-Couvent visait à unir les deux communautés. Lire l'article

À 12 ans, chanter pour aider les enfants

Jolianne Duguay (à gauche) et ses acolytes qui chantent une pièce qui sera présentée au spectacle-bénéfice du 26 octobre. Photo : Radio-Canada

Passionnée par le chant et la musique depuis des années, Jolianne Duguay, 12 ans, a décidé d’organiser un spectacle-bénéfice au profit du Téléthon Opération Enfant Soleil. Lire l'article

Un Almatois honoré pour sa bravoure

Stéphane Girard a reçu une citation de reconnaissance de la part de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault. Photo : Radio-Canada

Un an après avoir sauvé une femme enceinte et deux enfants de leur logement en flammes, l’Almatois Stéphane Girard a été honoré à l’Assemblée nationale pour son geste héroïque. Lire l'article

Des Baieriverains liés au Japon pour toujours

Miki Yamamoto a passé près d'un an avec les Boivin-Rivard. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Miki Yamamoto, une lectrice de nouvelles de NHK World-Japan, a célébré son 50e anniversaire à Saguenay l’été dernier. Elle avait aussi tourné le cap des 18 ans ici à la fin des années 1980, alors qu’elle a vécu plusieurs mois chez une famille baieriveraine. Lire l'article

Chanteur rétro à... 20 ans!

Alex Boucher adore partager sa passion avec les personnes âgées. Photo : Radio-Canada

Un jeune interprète a choisi de vivre sa passion pour la musique rétro des années 60 et 70 dans les résidences pour aînés où il connaît un franc succès! Lire l'article