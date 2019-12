Un projet pilote veut démontrer que les chiens peuvent vivre dans les maisons de soins

Le foyer pour personnes âgées Northwood à Bedford, en Nouvelle-Écosse, fait partie des établissements où les chiens ne sont pas autorisés, sauf à l'occasion. Mais depuis le début de l’année 2019, Bella, un chien de race colley, se promène dans les couloirs de la maison de soins et rend visite aux résidents.

Elle y passe des matins ou des après-midi complets, sans laisse, plusieurs fois par semaine.

Cette boule de poils est devenue en quelque sorte une assistante de recherche dans le cadre d'un projet visant à démontrer que cette cohabitation est non seulement possible, mais qu'elle est en fait bénéfique pour les personnes âgées dans un établissement de soins de longue durée.

Bill Johnson tient une gâterie entre ses doigts pour nourrir en toute sécurité Bella, une chienne qui a passé du temps dans un foyer de soins dans le cadre d'un projet de recherche. Photo : CBC / Elizabeth Chiu

Il faut savoir que dans la plupart des foyers de soins, les résidents ne sont pas autorisés à emmener leur chien lorsqu'ils emménagent, bien que des établissements puissent faire des exceptions pour certains animaux de compagnie.

Mme McAskill, une survivante du cancer âgée de 72 ans, avait des chiens et des chats lorsqu'elle vivait de façon autonome. Maintenant, elle se réconforte avec les câlins de Bella.

Elle entre [dans ma chambre] et elle se détend. Je me détends avec elle et je lui parle , dit Mme McAskill.

Shilo et Bella sont libres d'aller et venir, et parfois elles se couchent dans le couloir de Northwood. Photo : CBC / Elizabeth Chiu

Une transition plus facile

Les recherches montrent que le fait de laisser son animal de compagnie à la famille, aux amis ou même à un refuge entraîne un processus de deuil qui peut rendre la transition vers un foyer de soins encore plus difficile, selon Ardra Cole, professeure d'éducation permanente à l'Université Mount Saint Vincent de Halifax.

Mme Cole dirige le projet de recherche d'un an en collaboration avec Northwood, le plus grand organisme de soins continus sans but lucratif en Atlantique.

Dans le cadre du projet, Bella reçoit l'aide de Shilo, un chien de race carlin beagle.

Shilo donne de l'amour aux résidents et aux travailleurs du foyer de soins Northwood en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

Dans les installations de Northwood, au centre-ville de Halifax, un petit chien nommé Itsy est le chien de recherche.

Ces chiens arrivent et apportent un amour inconditionnel. Janet Simm, présidente-directrice générale de Northwood

Mme Simm espère que cette recherche pourra créer un changement.

Il s'agit d'apporter du bonheur et de permettre aux gens de s'épanouir dans une communauté d'appartenance , croit-elle.

Interactions documentées

Au cours de la dernière année, les interactions entre les chiens et les résidents ont été documentées par l'entremise de notes, de photographies et d'illustrations à l'aquarelle.

La recherche a déjà été présentée lors d'une conférence, et d'autres présentations et publications sont prévues.

Ardra Cole photographie le comportement des chiens à la maison de retraite pendant que Susan MacLeod le dessine. Photo : CBC / Elizabeth Chiu

Le projet consiste à détailler les aspects pratiques de la vie d'un chien dans un foyer de soins.

Les allergies n'ont pas été un problème jusqu'à maintenant grâce à l'équipement moderne pour la qualité de l'air à la résidence de Bedford.

Pour l'instant, aucune recommandation quant au nombre de chiens maximum n'a été formulée, mentionne Ardra Cole.

Mais pour les résidents qui ne sont pas des gens à chiens , Bella et Shilo, toutes deux âgées, savent le percevoir.

Elles ont été soumises à un test de dépistage du tempérament afin de pouvoir participer au projet.

Elles gravitent vers les gens qu'elles connaissent et qui apprécient leur présence , affirme Mme Cole. Elles ont tendance à simplement éviter ceux qui accueillent moins bien leur présence.

La professeure dit que le projet, qui se termine à la fin du mois de décembre, a été très positif.

Avec les informations de CBC