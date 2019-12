L’arbitre va rendre sa décision sur le sort des deux policiers de Bathurst

Il ne s'agit pas d'un procès, mais d'une audience d’arbitrage. Les agents Patrick Bulger et Mathieu Boudreau sont passibles d'un simple avertissement ou d’être rétrogradés, congédiés ou réintégrés dans la Force policière de Bathurst. Ils sont en congé avec salaire depuis environ deux ans.

Dates clés 12 janvier 2015 : une intervention policière à la gare de Bathurst s’est soldée par la mort de Michel Vienneau;

19 novembre 2015 : la GRC conclut que Michel Vienneau n'était mêlé à aucune activité criminelle;

20 octobre 2017 : la Cour du Banc de la Reine juge que les preuve contre les policiers sont insuffisantes pour un procès;

16 octobre 2019 : ouverture de l’audience d’arbitrage sur la conduite des deux policiers;

9 décembre 2019 : présentation des derniers arguments et fermeture de l’audience;

24 décembre 2019 : décision de l’arbitre.

L’audience d’arbitrage

Durant cette audience d'abitrage qui a commencé le 16 octobre et qui s’est terminée le 9 décembre, Joël Michaud a entendu 13 témoins et examiné 17 pièces à conviction sur les événements du 12 janvier 2015, au cours desquels l’homme d’affaires de Tracadie Michel Vienneau a été abattu à sa sortie de la gare de Bathurst. Il était accompagné de sa conjointe, Annick Basque.

Les avocats représentant d'une part le chef de la Force policière de Bathurst et d'autre part les deux policiers ont présenté leurs derniers arguments le 9 décembre. L’arbitre Michaud disposait de 15 jours pour rendre sa décision, ce qui faisait du 24 décembre la date butoir.

L'arbitre Joël Michaud devait déterminer s'il y a eu un manquement au code de conduite des policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau. Photo : Radio-Canada / Shane MaGee

L'avocat du chef de la Force policière de Bathurst, Me Basile Chiasson, a tenté de démontrer que les policiers ont abusé de leur arme et de leur pouvoir et qu'ils ont été trop prompts à réagir et à tirer sur Michel Vienneau.

Les avocats représentant Mathieu Boudreau et Patrick Bulger, respectivement Me T. J. Burke et Me Brian Monroe, ont tenté de démontrer que les policiers ont bien fait leur travail dans les circonstances. Ils ont avancé que le policier Mathieu Boudreau craignait pour la vie de son collègue qui avait été heurté par la voiture que conduisait Michel Vienneau, que l'on tentait d'arrêter.

Ces audiences d'arbitrage ont eu lieu à la suite d'une plainte à la Commission de police du Nouveau-Brunswick. Le chef de la Force policière de Bathurst voulait savoir si ses agents avaient enfreint le code de conduite entre le moment où ils ont exigé que le couple arrête la voiture et celui où les coups de feu mortels ont été tirés.

L’intervention policière mortelle du 12 janvier 2015

Michel Vienneau, un homme d’affaires de Tracadie âgé de 51 ans, a été abattu à la gare de Bathurst peu après son arrivée dans un train en provenance de Montréal le 12 janvier 2015.

L’intervention policière du 12 janvier 2015 s’est soldée par la mort de Michel Vienneau. Photo : Courtoisie - GRC

La Force policière de Bathurst tentait d'arrêter l'homme et sa conjointe de fait, Annick Basque, dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogues. Les policiers soupçonnaient Michel Vienneau, à tort, d'être un trafiquant après avoir reçu un renseignement anonyme provenant d’Échec au crime.

La famille de Michel Vienneau a annoncé récemment qu’elle offrait 10 000 $ de récompense à toute personne qui aurait de l'information pertinente sur l'appel anonyme à Échec au crime.

Le frère de Michel Vienneau offre une récompense de 10 000 $ à quiconque offrirait de l'information sur la personne qui a acheminé le tuyau à Échec au crime. Photo : Radio-Canada / Facebook / Nicolas Vienneau

D’ailleurs, selon des informations recueillies par CBC grâce à une demande d'accès à l'information, la Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse envisage d’ouvrir une enquête sur les informations données anonymement, par le biais de l’organisme Échec au crime, dans l’affaire Michel Vienneau.