Des élèves veulent passer du temps avec les aînés

Entre les mois de septembre à décembre, ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient leur apporter. À l'aise avec la technologie, ils se sont déplacés à plusieurs reprises dans des résidences pour personnes retraitées pour les aider avec leurs appareils électroniques.

Quelques adolescents ont aussi joué de la musique avec quelques connaisseurs. Piano, guitare et accordéon, ils témoignent sortir grandis de cette expérience.

Ne lâchez pas les jeunes, c'est beau! Une résidente

Les élèves ont décidé de créer ces activités pour contribuer à la société. Ils développent en même temps une plus grande motivation à leur retour sur les bancs d'école.

J'en ai vu qui ont eu des changements au niveau de leur comportement. Ils se sentent plus responsables. Ils sentent qu'ils ont une valeur , témoigne Pierre Bédard, enseignant du cours Sensibilisation à l'entrepreneuriat à l'école La Source.

Il explique que les élèves souhaitaient créer un lien avec les aînés. C'est sûr qu'au niveau de l'implication, c'est génial. Je n'ai pas un élève d'absent parce que ce sont eux qui ont organisé du début à la fin. Ils se sentent beaucoup plus en contrôle de ce qui leur est présenté , dit-il.

Les élèves regardent la partition sur leur téléphone. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Pour Noémie Chénier-Mercier les activités intergénérationnelles devraient être plus nombreuses.

Mon but c'est de montrer aux gens âgés et pas âgés que tout le monde peut faire plein de choses ensemble. Oui on joue de la musique, oui on aide avec des iPads, mais ça aurait pu être des millions de choses, souligne-t-elle. Les liens n'ont pas à être brisés à cause de la différence d'âge.

Souvent on les oublie presque. Ils sont dans des résidences et tout. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des liens intergénérationnels, qu'on s'occupe d'eux en quelque sorte , affirme Alexandre Guilbault.

Moi je trouve que c'est important de rendre service au monde et de passer du temps avec eux. De faire un projet que tout le monde peut faire et de prendre soin du monde , soutient Mathis Lebrecque.

Une résidente s'est déplacée pour écouter les élèves se pratiquer au piano et à la guitare aux Jardins du Patrimoine. Une scène qui lui a rappelé de bons souvenirs.

Même si elle ne joue d'aucun instrument, cette résidence a été attirée par la musique des élèves et est restée les écouter. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Nous autres on était une grosse famille et ça jouait de l'accordéon, de la musique à bouche, de la guitare, nous autres on chantait et on lavait la vaisselle. Ha ha!

Parler et échanger avec de nouvelles personnes, peu importe l'âge, est bénéfique pour les élèves rencontrés aux Jardins du Patrimoine.