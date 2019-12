Les francophones se prêteront au jeu à Across the Board

Dès 2020, le café Across the Board de Winnipeg organisera des soirées bilingues chaque mardi. L'objectif : encourager la pratique du français grâce aux jeux de société.

Benoît Morham est expert en jeux de société depuis deux ans à Across the Board. Ayant effectué sa scolarité en français à Winnipeg, il se réjouit de pouvoir offrir ce service à sa communauté et travailler dans sa langue.

Je ne joue pas de la même manière en français qu’en anglais. Je suis un peu plus méchant en français , s’amuse-t-il.

Parmi les 1600 jeux que le café accumule sur ses étagères, certains existent déjà en français. C’est le cas de Cards Against Humanity, Code Names, Le petit prince ou encore Timeline.

Durant ces soirées, Benoît Morham explique qu’un expert en jeu de société bilingue pourra expliquer en français les règles des autres jeux qui ne sont pas traduits.

Inclusivité

Le passionné de jeux de société invite tout le monde à venir à ces soirées : ceux qui veulent pratiquer leur français, jouer en français ou simplement passer une soirée en français , dit-il.

Ce nouveau concept est bien accueilli par Lou-Anne Gerault, une Française installée à Winnipeg depuis deux mois. Cette initiative va inciter les personnes qui ont peur de ne pas se faire comprendre à venir au café Across the Board, dit-elle.

Je viens souvent ici pour boire un thé et je n’entends que de l’anglais, déplore-t-elle. [...] C’est vraiment une bonne idée de diversifier.

Benoît Morham estime qu'il y a un jeu pour chacun au café Across the Board. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Moi, j’aimerais rêver grand, lance Benoît Morham. On veut développer une communauté pour tout le monde. Ça commence avec les jeux [en français], et puis après, plus de gens voudront jouer dans d’autres langues.

Avec les informations de Geneviève Murchison