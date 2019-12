À Ottawa et à Gatineau, tous les règlements et restrictions concernant le stationnement s’appliquent.

Un stationnement gratuit est disponible à l'hôtel de ville d'Ottawa à compter du mardi 24 décembre à 18 h jusqu’au vendredi 27 décembre à 6 h, et du mardi 31 décembre à 18 h jusqu’au jeudi 2 janvier à 6 h. Le stationnement de l’hôtel de ville est également gratuit en soirée et les fins de semaine.

À Gatineau, le stationnement d'hiver pourrait être décrété pendant la période des Fêtes si des précipitations de neige de plus de 5 centimètres sont attendues.

À Ottawa, les services d’autobus et de train d’OC Transpo sont réduits à compter du lundi 23 décembre jusqu’au vendredi 27 décembre, et du lundi 30 décembre jusqu’au vendredi 3 janvier. Il n’y aura pas de trajets scolaires du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier. Le Service à la clientèle d’OC Transpo (613 741-4390) est ouvert pendant toute la période des Fêtes.

Para Transpo adopte l’horaire des jours fériés le mercredi 25 décembre, le jeudi 26 décembre et le mercredi 1er janvier.

Du côté de Gatineau, la STO offre un service gratuit les 25 décembre et 1er janvier. Pour plus d'informations, consultez le Plani-Bus  (Nouvelle fenêtre) pour simuler tous vos déplacements des Fêtes, mais aussi pour connaître les horaires lors des jours fériés.

Ceux qui souhaitent acheter de l’alcool à Ottawa doivent savoir que les succursales de la LCBO ferment le mardi 24 décembre à 18 h et qu’elles sont fermées le 25 décembre. Certaines sont ouvertes le 26 décembre.

Le 31 décembre, la majorité des points de vente de la LCBO sont ouverts jusqu'à 18 h ou 20 h, selon le magasin. Aucune succursale n'est cependant ouverte le 1er janvier.

Du côté du Québec, les SAQ Express ferment à 19 h les 24 et 31 décembre à Gatineau. Elles rouvriront à 13 h le 26 décembre et le 2 janvier. Aucune SAQ Express n'est ouverte le 25 décembre et le 1er janvier. Les SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt ferment à 17 h la veille de Noël et rouvriront à 13 h le 26 décembre.

Le Centre Rideau, à Ottawa, est ouvert de 9 h à 17 h les veilles de Noël et du jour de l'An, mais sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Il rouvrira de 8 h à 20 h le lendemain de Noël.

Le Centre Saint-Laurent est ouvert de 9 h 30 à 17 h la veille de Noël, et fermé le lendemain. Il sera ouvert de 8 h à 21 h le 26 décembre. Même scénario à compter du dernier jour de 2019 : le centre sera ouvert de 9 h à 17 h, mais fermé le jour suivant.

La Place d'Orléans suit le même horaire, mais sera ouverte de 9 h 30 à 21 h le 26 décembre et de 9 h 30 à 17 h le 31 décembre.

Les Ottaviens qui veulent faire des provisions de dernière minute pour le réveillon ont jusqu'à 18 h le 24 décembre pour faire un tour à l'épicerie. Les marchés d'alimentation rouvriront leurs portes le 26 décembre. Les épiceries sont aussi ouvertes le 31 décembre, mais les heures d'ouverture varient d'une bannière à l'autre.

Du côté de Gatineau, les Promenades Gatineau sont ouvertes le mardi 24 décembre de 9 h 30 à 17 h, fermées le lendemain et elles ouvriront entre 10 h et 21 h le lendemain de Noël. Le centre commercial sera ouvert de 9 h 30 à 18 h le 31 décembre et ne rouvrira pas ses portes avant le 2 janvier.

Les Galeries de Hull sont quant à elles ouvertes de 9 h à 17 h la veille de Noël, fermées le jour de Noël et ouvertes le lendemain de 10 h à 21 h. La veille du jour de l'An, les Galeries seront accessibles entre 10 h et 17 h et elles seront fermées le lendemain.

Au Québec, les épiceries sont ouvertes le 24 et 31 décembre, mais fermées à Noël et au jour de l'An.

Les Services de référence des Archives de la Ville d’Ottawa et la Galerie 112 sont fermés à compter du 21 décembre et rouvriront le jeudi 2 janvier.

Le Musée de la nature est ouvert le 24 décembre de 9 h à 14 h, mais fermé le 25 décembre, tout comme le Musée canadien de la guerre. Les deux institutions muséales sont également ouvertes le 31 décembre et le 1er janvier.

La Galerie d'art d'Ottawa est fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

À Gatineau, le Musée canadien de l'histoire est ouvert de 9 h 30 à 14 h le 24 décembre et fermé le 25 décembre. Il sera cependant ouvert du 26 décembre au 6 janvier entre 9 h 30 et 18 h, sauf les jeudis, où ses portes fermeront à 20 h.

À Gatineau, les bibliothèques sont fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Toutefois, la bibliothèque de la Maison du citoyen est fermée du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

La Bibliothèque publique d’Ottawa est fermée le 25 et le 26 décembre ainsi que le mercredi 1er janvier. Les succursales et les services suivent l’horaire habituel, du vendredi 27 décembre jusqu’au lundi 30 décembre.

Il n'y a aucune collecte de matières résiduelles le 25 décembre ni le 1er janvier, tant à Gatineau qu'à Ottawa. En conséquence, toutes les collectes de la semaine sont reportées au lendemain de leur date habituelle.

À Gatineau, le centre de transbordement est fermé le 25 décembre et le 1er janvier, mais ouvert de 7 h à 17 h 30 les samedis 29 décembre et 5 janvier.

À Ottawa, la décharge du chemin Trail est fermée le jour de Noël et le jour de l'An.

Tous les arénas de Gatineau sont fermeront à midi les 24 et 31 décembre et rouvriront les 27 décembre et 3 janvier. Les piscines ferment à midi les 24 et 31 décembre et rouvriront le 26 décembre et le 2 janvier.

Le Centre de plein air du parc du Lac-Leamy est ouvert de 9 h à 15 h le 24 et le 31 décembre. Il sera toutefois fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Du côté d'Ottawa, les séances de baignade, de conditionnement physique et de patinage sont ouvertes selon un horaire modifié pendant la saison des Fêtes. Veuillez consulter ottawa.ca  (Nouvelle fenêtre) pour consulter les horaires.

À Gatineau, le centre d'appels non urgents (311) reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

À Ottawa, le centre d'appels 311 est ouvert pour les situations urgentes demandant l’intervention immédiate de la Ville.