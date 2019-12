Saint-Isidore espère construire un foyer de soins en 2020

Le regroupement de gens d'affaires de la région propose un foyer de soins de 60 lits pour personnes semi-autonomes.

On voit qu'il y a un besoin criant de ce côté-là. Présentement, les personnes âgées sont obligées de s'éloigner de leur famille pour pouvoir être placées à d'autres endroits , indique le vice-président de l’entreprise Saint-Isidore Asphalte et porte-parole du groupe Investissements PA, Ronald Losier.

La communauté a grand besoin d'un tel établissement, selon le vice-président de l’entreprise Saint-Isidore Asphalte et porte-parole du groupe Investissements PA, Ronald Losier. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

De plus, le futur foyer de soins pourrait contribuer à libérer plusieurs lits d'hôpital occupés à l’heure actuelle par des personnes âgées. La seule raison qu’ils sont dans des lits d'hôpital, qu’ils occupent des lits d'hôpital, c'est qu'il n’y a pas de place dans les foyers , affirme M. Losier.

L'édifice serait construit sur un terrain offert gratuitement par le président de Saint-Isidore Asphalte, Richard Losier.

En ce qui concerne la gestion du nouvel établissement, elle serait confiée aux dirigeants du foyer de soins La Villa Saint-Joseph de Tracadie.

Opérer un foyer, c'est une spécialité. Donc, on n’était pas intéressé à ouvrir un foyer et à l'opérer, mais on était intéressé à travailler avec quelqu'un d'expérience comme le foyer Saint-Joseph , explique Ronald Losier.

Le Village de Saint-Isidore, qui est aussi un partenaire dans le projet, voit l'initiative d'un très bon œil.

Ça amène énormément de services à la communauté, ce qui effectivement va faire une certaine rétention de nos personnes âgées dans la communauté et peut-être en inviter d'autres à s'installer ici , souligne le maire de Saint-Isidore, Oscar Roussel.

Le maire de Saint-Isidore, Oscar Roussel, dit accueillir le projet à bras ouverts. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le projet des gens d'affaires, évalué à environ 17 millions de dollars, réjouit aussi des personnes âgées de la communauté.

Les aînés, qu'on a avec le Club de l'âge d'or, voient là quand même la possibilité de terminer leurs jours dans la communauté , indique le président du Club de l’âge d’or Le Souvenir, Norbert Sivret.

Plusieurs personnes âgées espèrent finir leurs jours dans la communauté grâce au projet, selon le président du Club d'âge d'or Le Souvenir, Norbert Sivret. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les détails du projet ont été récemment soumis au gouvernement provincial qui louerait les nouvelles installations. Les gens d'affaires sont convaincus d'obtenir l'aval de la province.

Les sons de cloche qu'on a reçus, c'est là qu’ils veulent aller. Donc, c'est comme ça qu’ils veulent que ce soit et c'est presque... Les prochains, il va falloir qu'il y ait une participation communautaire , estime Ronald Losier.

Les partenaires aimeraient lancer les travaux l'été prochain dans l'espoir d'ouvrir l'établissement vers la fin de 2020 ou au début de 2021.

Avec les renseignements de François Vigneault