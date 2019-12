Lieutenante-gouverneure unilingue : la SANB lance une contestation judiciaire

Ce qu’on aimerait surtout, c’est que les prochaines nominations faites par le gouvernement fédéral [...] soient des lieutenants-gouverneurs bilingues , explique un vice-président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet. La finalité de la chose, on aimerait avoir une entente [à l’amiable] avec le gouvernement fédéral.

L’organisme base ses arguments sur la Charte canadienne des droits et libertés et le principe constitutionnel de la protection des droits des minorités.

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick, explique la SANBSociété de l’Acadie du Nouveau-Brunswick . Les deux langues ont un statut d’égalité dans les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement.

Par conséquent, selon la SANBSociété de l’Acadie du Nouveau-Brunswick , la lieutenante-gouverneure doit être capable de comprendre les deux langues officielles pour accorder la sanction royale aux versions française et anglaise des lois et pour communiquer avec le public.

Brenda Murphy, la nouvelle lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, milite depuis longtemps pour la justice et l'égalité. Photo : Women's Empowerment Network de Saint-Jean, au N.-B.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la nomination de Brenda Murphy aux fonctions de lieutenante-gouvernement en septembre. Son bureau a confirmé dans les jours suivants qu’elle n’était pas prête à donner des entrevues en français aux médias, mais qu’il était important pour elle d’apprendre cette langue.

Bien entendu, la contestation ne vise pas la très honorable Mme Murphy personnellement. Toutefois, ce sont deux communautés dont l’égalité du statut, des droits et des privilèges est protégée dans la Charte. La nomination d’une lieutenante-gouverneure incapable de parler et de comprendre clairement la langue de l’une de ces deux communautés fait violence aux droits de celle-ci , souligne Alexandre Cédric Doucet.

La lieutenante-gouverneure précédente, Jocelyne Roy Vienneau, était bilingue, mais non son prédécesseur, Graydon Nicholas, un ancien juge originaire de la Première Nation Tobique.

M. Nicholson était un Autochtone et il était quand même bilingue sur papier en un certain sens. Mais il y a aussi le fait qu’il n’y avait pas aussi tant de tension linguistique qu’aujourd’hui. Donc, on veut remédier à la situation. Encore une fois, ce n’est rien de personnel contre Mme Murphy et il n’y avait rien de personnel contre M. Nicholson. Mais surtout au Nouveau-Brunswick, c’est certain que les lieutenants-gouverneurs doivent être bilingues , conclut Alexandre Cédric Doucet.

