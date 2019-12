Énergie solaire : l’investissement d’une église porte des fruits

Des panneaux solaires chauffent cette grande bâtisse. Cette année, l'église a produit plus d'électricité qu'elle en a besoin.

Jim Allen est l'un des fidèles qui a encouragé la congrégation à investir près de 140 000 $, l’an dernier, afin d'installer les panneaux solaires. Même en ces froides journées de décembre, le nouvel équipement fonctionne à fond.

Aujourd'hui, nous avons économisé 15 $ en électricité. Cela peut sembler modeste, mais en été, lorsque les jours sont plus longs, on génère jusqu'à 40 $ en valeur d'électricité en une journée , affirme Jim Allen.

L'église a produit suffisamment d'électricité pour faire fonctionner les appareils électroménagers de la cuisine et toutes les lumières dans le bâtiment.

Au total, en 2019 ils ont généré plus de 9000 $ d'électricité. Ils ont même obtenu un petit crédit du distributeur d'électricité en Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Power, à qui ils ont vendu le surplus d'énergie produit , indique un autre membre de l’Église uni de Woodlawn, Berry Zwicker.

L'église est éclairée par l'énergie solaire. Photo : Radio-Canada

Des paroissiens et des entreprises locales ont prêté leur argent et parrainé un panneau solaire. Maintenant, un an après l'installation, la plupart des prêts ont été remboursés.

L'investissement que nous avons fait dans ce domaine porte ses fruits et toutes les églises doivent trouver des moyens de générer des revenus supplémentaires au-delà de ce qu'elles collectent le dimanche via la quête , souligne Berry Zwicker.

L'église continue de récolter les fruits de son investissement, ce qui est une bénédiction puisque comme bien d'autres elle n'est remplie qu'à moitié chaque dimanche. Mais au moins, les paroissiens assistent au service au chaud et à moindre coût.

Avec les renseignements de Stéphanie Blanchet