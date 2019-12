Des produits d'hygiène féminine gratuits au Nunavut

L'entreprise Northern Shopper, un magasin en ligne situé à Ottawa, a acheminé des produits d'hygiène féminine auprès du ministère de la Santé du territoire.

« C'est un des efforts que nous déployons pour montrer au Nunavut que nous sommes là avec eux, même si nous sommes à Ottawa » , dit Patrick Watson, le directeur général de Northern Shopper.

Patrick Watson explique que le fondateur de l'entreprise, Kit MacKinnon, en a eu l'idée après avoir appris que des femmes devaient se passer de produits menstruels en raison d'un manque d'accès ou de leurs coûts élevés.

Les tasses en silicone sont une solution de rechange plus écologique et plus économique aux tampons, dit Sarah MacRury, infirmière-conseil en santé publique au Nunavut, qui accueille ce don avec enthousiame.

Elle croit que l'initiative est « l’une des nombreuses solutions à un problème vraiment compliqué qui consiste à s’attaquer à l’égalité pour les femmes [...] qui vivent et travaillent au Nunavut ».

Mme MacRury dit n'avoir jamais vu de coupes menstruelles à vendre au Nunavut et qu'elles peuvent coûter entre 30 $ et 40 $ dans le Sud.

Les coupes peuvent durer trois ans si elles sont bien entretenues.

« Il s’agit d’une très bonne option pour de nombreuses personnes dans notre population, pour quiconque a du mal à avoir accès à des produits de santé menstruels », dit Mme MacRury.

Les coupes menstruelles seront distribuées dans les centres de santé et les écoles du Nunavut en 2020.

Les instructions sur la façon de les utiliser ont été traduites en quatre langues.