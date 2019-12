Cinq objets marquants de l’année 2019 en Estrie

Les peluches

Des peluches, des fleurs et des messages d'amour ont été déposés devant la maison où a été découverte la fillette de Granby lundi dans un état critique. Photo : Radio-Canada

Des peluches ont été déposées par dizaine à Granby devant la maison où a été retrouvée une fillette de sept ans. Son décès dans des circonstances tragiques a touché droit au coeur l’ensemble du Québec. La belle-mère de l’enfant a été accusée de meurtre non prémédité et son père a quant à lui été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de sa fille. Ce drame a mené toute la province à une profonde réflexion sur la protection de la jeunesse, ce qui a entraîné la création d'une commission spéciale chargée de repenser ce système.

Les rails

Moins de 2 semaines avant le déraillement survenu à Nantes, près de Lac-Mégantic, l'état de la traverse de la route 161 démontrait déjà des signes d'usure importants. Photo : Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire

Les rails qui parcourent l’Estrie ont été au centre des préoccupations de nombreux résidents de la région. Après la tragédie de Lac-Mégantic en 2013, d’autres déraillements sont survenus cette année à Nantes et à Bolton-Ouest, cette fois, ce qui continue de faire craindre le pire aux citoyens. Le mauvais état des rails a d’ailleurs été dénoncé à de nombreuses reprises. La Ville de Sherbrooke a sommé la compagnie CMQR de réparer un tronçon endommagé. Les citoyens espèrent maintenant que l’acquisition de CMQR par le Canadien Pacifique pourra faire changer les choses.

Le sac de plastique

Les sacs comme celui-ci disparaîtront à Sherbrooke au cours des prochains mois. Photo : Radio-Canada

Le sac de plastique mince serait-il un objet en voie de disparition en Estrie ? Après Bromont qui a choisi de le bannir, Sherbrooke et la MRC de Val-Saint-François les excluront des commerces en 2020. Partout dans la région, les initiatives se multiplient afin de diminuer le recours aux produits à usages uniques. Une famille de six enfants de Windsor a d’ailleurs lancé le mouvement #RempliVert pour inciter les commerçants à permettre aux citoyens de remplir leur bouteille d’eau réutilisable. La mobilisation pour la protection de l’environnement a d’ailleurs atteint un niveau inégalé cette année. Plusieurs milliers de personnes ont marché dans les rues de Sherbrooke à l’occasion de la Marche pour le climat et les militants du groupe Extinction Rebellion ont multiplié les gestes d’éclat pour presser les élus d’agir pour contrer la crise climatique.

La muselière

Une muselière pour chien. Photo : Radio-Canada

Mettre une muselière à ses animaux est un choix que risquent de prendre de plus en plus de propriétaires de chiens qui ont été bouleversés par les attaques de chiens qui ont changé à jamais la vie de citoyennes de l'Estrie. Le cas de Dominique Alain qui a survécu, non sans peine, à l’attaque de trois chiens à Potton, a relancé le débat sur les chiens dangereux. Un groupe de trois femmes victimes de chiens, dont elle fait partie,souhaite maintenant que la loi change pour mieux protéger le public contre les chiens dangereux.

La pelle

Plus que jamais, les Estriens ont dû renouer avec leurs pelles à neige. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

La neige a été abondante l’hiver dernier et celui qui commence à peine ne semble pas en voie d’épargner les Estriens. Les conditions météorologiques intenses ont même entraîné le déplacement de la date de l’Halloween dans plusieurs municipalités. Des résidents ont par la suite subi des inondations et des pannes de courant qui ont duré pendant plusieurs jours. Encore une fois, les Estriens ont eu un rappel brutal qu'il faut être préparé à faire face à de telles situations de crise.