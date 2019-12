Le Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau reprendra du service en 2020

On va être relocalisés chez un partenaire sur la rue Notre-Dame pas loin de chez nous dès le début janvier , a expliqué la Dre Bureau en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Le Centre a subi d’importants dégâts le 14 décembre à la suite d'un incendie dans l’immeuble voisin. La fumée et l’intervention des pompiers pour maîtriser le brasier ont endommagé les locaux de l’organisme.

Pour la semaine qui a suivi les dégâts, on a fait la clinique ailleurs. On a déplacé des enfants à Hull, on est allés dans des écoles, on est allés à domicile , a-t-elle rapporté.

Un élan de solidarité

Éternelle optimiste, la directrice clinique du Centre demeure marquée par l’appui reçu dans la foulée de l’incendie.

Il y a eu un élan de solidarité assez impressionnant. Ça m’a fait du bien de constater que nos partenaires des milieux communautaires et institutionnels nous ont interpellés dès le samedi après l’incendie pour nous dire : “De quoi as-tu besoin?” a souligné la Dre Bureau.

Le Centre de pédiatrie sociale a lancé ses activités en 2009 dans le secteur de Gatineau. Un deuxième centre a ouvert ses portes en 2015 dans le Vieux-Hull. Avec une équipe composée de quatre médecins et d'une dizaine d'intervenants psychosociaux, l'organisme est depuis venu en aide à quelque 1200 enfants, d’après les estimations de la Dre Bureau.