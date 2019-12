Un accueil de plus en plus luxueux pour les motoneigistes

Le développement de l'industrie touristique dans l'Est-du-Québec amène l'arrivée de plusieurs créneaux spécialisés. C'est le cas du tourisme de luxe dédié aux motoneigistes, un créneau adopté par de plus en plus de lieux d'hébergement.

Les pistes ne sont pas tout à fait prêtes pour l'arrivée des motoneigistes au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, mais Annick Lepage et Martin Bruneau, eux le sont.

Ils ont développé, dans les dernières années, un complexe d'hébergement de luxe pour l'hiver à Saint-Mathieu-de-Rioux : des cabines 5 étoiles,un restaurant avec table d'hôte, un service de bar et même une station d'essence attendent des motoneigistes à leur arrivée.

Martin Bruneau et Annick Lepage, du Domaine du lac Saint-Mathieu Photo : Radio-Canada

Ici, il y avait un trou de service. La plupart des commerces qu’il y a autour, qui sont des relais de motoneige, fermaient à la fin de l’après-midi et n’offraient pas nécessairement d’hébergement. Annick Lepage, responsable de l’administration du Domaine du lac Saint-Mathieu

On a investi des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour boucler la boucle. Oui on avait l’hébergement, mais on n’avait rien pour attirer les motoneigistes, c’est-à-dire le bar, l’essence. Ça fait toute la différence. On est dans une belle région, mais qui n’a pas nécessairement tous les services , indique Martin Bruneau, copropriétaire du Domaine du lac Saint-Mathieu.

L'offre est bonifiée pour les motoneigistes qui passent par Saint-Mathieu-de-Rioux. Photo : Radio-Canada

Le passage de motoneigistes à la recherche d'un plus grand confort est de plus en plus fréquent dans la région, selon Annick Lepage.

Eric Gagné est du même avis. Depuis 2002, il a constaté un changement de mentalité chez les touristes qui visitent son domaine situé à Saint-Gabriel-de-Rimouski.

Le touriste demande beaucoup plus qu’avant. Éric Gagné, propriétaire du Domaine Valga

Éric Gagné, propriétaire du Domaine Valga Photo : Radio-Canada

Avant, on se contentait, on se disait “ah c’est comme ça c’est comme ça”. Aujourd’hui, on se dit “on va payer plus cher, mais on veut plus” ou "on va payer le même prix, mais on va être plus exigeant". Le touriste est pas mal plus difficile, il en demande beaucoup plus. Donc, il faut toujours être à la fine page et être proche d’eux , explique M. Gagné.

Avec l'arrivée de nouveaux complexes spécialisés dans le tourisme de luxe comme celui de Saint-Mathieu-de-Rioux, tout porte à croire, selon Éric Gagné, que le nombre de touristes ne fera qu'augmenter dans l'Est-du-Québec.

Le salon du Domaine Valga Photo : Radio-Canada

En ayant de l’offre, ça les attire à revenir, parce qu’ils ont d’autres choses à voir, d’autres choses à manger, c’est ça qui fait que la clientèle augmente , affirme M. Gagné.

On le sent, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, qu’on est des incontournables. Éric Gagné, propriétaire du Domaine Valga

Une perspective qui donne espoir à Annick Lepage et Martin Bruneau qui n'attendent que la neige pour tester leur nouvelle formule.

La Gaspésie est une destination prisée des motoneigistes. Photo : Courtoisie Richard Marin

D'après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil