À vos patins : les patinoires d’Edmonton ouvrent tranquillement

Après deux hivers de fermeture pour réparations, la patinoire de l’hôtel de ville devrait ouvrir lundi soir, du moment que la température reste au-dessous de 0 degré Celsius.

« On essaie de l’ouvrir pour les Fêtes et, cette année, on est en voie d’atteindre la cible », se réjouit la superviseure Shannon den Besten, de la Ville d’Edmonton.

Le lieu « est très joli, et [la Ville] a enveloppé de lumières les arbres autour de la patinoire », ajoute-t-elle. Les patineurs pourront également se reposer sur les bancs en bordure de la glace.

Ceux qui préfèrent montrer leurs prouesses sur un terrain un peu plus grand ne sont pas en reste, car les employés municipaux s’affairent également à préparer les patinoires des parcs, soutient le chef d’équipe responsable des parcs de River Valley, Bryan Turner.

La patinoire artificielle du parc William Hawrelak est déjà ouverte depuis le début de décembre et celle du lac devrait être prête dès que sa surface glacée atteindra les 43 cm réglementaires. La glace atteint actuellement 26 cm.

Pour y arriver, M. Turner note qu’idéalement, la température devrait rester au-dessous de -10 degrés pour que la glace se forme adéquatement.

Les amateurs de patin de soirée peuvent quant à eux se rendre à la patinoire du parc Rundle, où une partie de la glace est éclairée.