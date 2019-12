François Girard s'attaque à une nouvelle œuvre inspirée de la musique

L'adaptation d'un roman historique à l'écran est une tâche assez délicate, mais s'attaquer à un livre aussi dense que The Songs of Names (Le Chant des Noms) et sa sombre mélodie a représenté de grands défis au vétéran cinéaste québécois François Girard.

Le cinéaste avait déjà révélé son art pour teindre la musique d'un enrobage visuel avec les longs-métrages Le violon rouge et Trente-deux courts métrages sur Glenn Gould. Au cours de sa carrière, il a aussi mis en scène des opéras de Richard Wagner pour la Canadian Opera Company, le Festival d'opéra de Québec et le Metropolitan Opera de New York.

Le film The Song of Names du réalisateur François Girard a été présenté en première mondiale au 44e Festival international du film de Toronto en septembre. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Adaptation d'un roman de l'auteur britannique Norman Lebrecht, The Song of Names est un drame qui se joue sur plusieurs époques, entremêlées à l'écran, faisant ainsi rencontrer les personnages à plusieurs époques de leur vie.

M. Girard dit avoir planifié pendant plus d'un an l'adaptation du roman de Norman Lebrecht. Cette œuvre retrace les troubles émotionnels et religieux d'un garçon dont la famille est tuée au cours de la Shoah et culmine par un morceau de violon sombre qui met à nu son immense chagrin à l'âge adulte.

Il ne fait aucun doute que l'argument central est musical, dans le sens où la scène du titre est une scène musicale, le Chant des Noms repose sur cette scène , souligne-t-il au sujet du point culminant émotionnel.

La musique est composée par le musicien torontois déjà lauréat de plusieurs Oscars, Howard Shore.

C'est au compositeur canadien Howard Shore à qui l'on doit aussi les thèmes des films Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit, notamment. Il est photographié ici à Toronto en novembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Clive Owen interprète le rôle de Dovidl adulte, un prodige du violon qui apparaît à l'écran la première fois comme un enfant de 10 ans qui quitte sa famille pour embrasser une carrière musicale à Londres, juste avant que les Allemands envahissent la Pologne.

L'enfant Dovidl est joué par Luke Doyle, un authentique violoniste britannique tandis que Misha Handley est Martin, le fils de 10 ans du producteur de musique qui accueille le virtuose chez lui.

Les deux garçons tissent des liens d'amitié qui sont rompus lorsque Dovidl disparaît peu de temps avant de diriger un premier concert à l'âge de 21 ans. Tim Roth joue Martin adulte qui est hanté par ce mystère et irrité par ce que semble être une trahison envers sa famille.

Jonah Hauer-King et Gerran Howell sont les deux autres acteurs qui interprètent le duo.

En plaisantant, je les appelle les "six pack". On a Clive Owen et Tim Roth puis deux paires de plus jeunes acteurs. Voilà le noyau du film, son élément central , avait dit le réalisateur après la première du film lors du Festival international du film de Toronto, en septembre.

Mon principal défi était de créer les deux personnages et les trois paires. Il fallait créer une chimie entre Misha et Like, Jonah et Gerran ainsi qu'entre Clive et Tim. Cela m'a siphonné peut-être la moitié de mon énergie au moment de l'écriture, de la distribution des rôles, de la préparation et du montage .

Le jeune Doyle reconnaît qu'il lui a été très difficile d'apprendre à jouer un rôle au cinéma. Il dit s'être appuyé sur son expérience de musicien pour l'inspirer.

Heureusement pour lui, il a pu compter sur François Girard qui savait comment communiquer avec lui sur le plan musical. Il l'a même guidé comme s'il était lui-même un chef d'orchestre.

Dovidl avait ce rythme en lui , mentionne le jeune musicien. Et c'est la même chose pour une scène. François disait toujours qu'une scène devait être fluide. Cela explique sa réalisation. Il ne faut pas que cela soit coincé et rigide. Il faut un joli mouvement. Cela me rappelait le personnage de Dovidl .

François Girard s'est assuré que chaque acteur incarnait ce même rythme avec un souci de continuité, a ajouté Jonah Hauer-King.

Nous avons passé beaucoup de temps ensemble avant de commencer le tournage — Clive, Luke et moi — juste pour parler de notre vision de Dovidl. Cela nous a été très utile, car nous avons tous apporté nos propres interprétations et notre propre compréhension de son portrait. Cela nous a donné une sorte de vison collective de qui il devait être.

Le comédien raconte que Clive Owen et lui ont étudié le violon pour jouer eux-mêmes de nombreuses scènes. Toutefois, les parties essentielles de violon — et les performances virtuoses de Dovidl — sont jouées par le réputé violoniste Ray Chen.

Le Chant des Noms sera à l'affiche à Montréal, à Toronto et à Vancouver, à compter de mercredi. Il sera présenté ailleurs au pays à compter du 10 janvier.