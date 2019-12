La magie des Fêtes de retour au Vieux-Poste

La journée est organisée par le collectif Marée Motrice et est appuyé notamment par la Ville de Sept-Îles et le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam.

Même s’il a été reporté d’une semaine à cause de la météo, l’événement a attiré des milliers de personnes, venues de Sept-Îles et de la communauté innue, comme le souhaitait le gardien du Vieux poste, Luc Charest.

Une enfant bien entourée au Vieux-Poste de Noël Photo : Radio-Canada

Le Vieux-Poste, c’est un symbole de rencontre entre les Européens et les Autochtones de la place, les Innus, pour nous autres ici. En fait,on voulait créer un événement social. Venez, on fait un décor, venez vous amuser, jaser, manger, partager, c’est aussi simple que ça , explique-t-il.

Cette année, on a beaucoup plus de participants qui sont autochtones, donc on arrive vraiment à une participation équitable des deux côtés, autant allochtone qu’autochtone. Stéphanie Pinette-Simard, membre du conseil d’administration de Mariée motrice

Une famille au Vieux-Poste de Noël Photo : Radio-Canada

De nombreuses activités sont offertes aux visiteurs, ce qui a demandé un travail colossal aux organisateurs.

[Pendant] 30 jours je te dirais que je fais du 7 sur 7 ou presque. Luc Charest, gardien du Vieux-Poste

On avait un atelier où les lutins s’amusaient à faire des décors. Et il y avait aussi sur le site, sur place, la patinoire, qui est une grosse infrastructure, bâtir la tente prospecteur du côté innu, la tente prospecteur du côté de la patinoire en plus qui a été ajoutée cette année, les feux... Préparer tout ça, faire le déneigement, déglacer, faire une montagne pour la glissade , illustre M. Charest.

Ovila Fontaine, organisateur de la tente innue au Vieux-Poste de Noël. Photo : Radio-Canada

Pour Ovila Fontaine, organisateur de la tente innue au Vieux-Poste de Noël, c’est une occasion de travailler à la réconciliation.