La crise des sangliers sauvages en Saskatchewan est-elle réelle?

Tandis que certains scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur une possible surpopulation de sangliers dans les Prairies canadiennes, le constat est toutefois plus contrasté pour d’autres groupes en Saskatchewan. Chasseurs, associations rurales, mais aussi assureurs ne sont pas tous du même avis.

Ryan Brook, professeur du Collège d’agriculture et de ressources biologiques de l’Université de la Saskatchewan, qui étudie et traque les populations de sangliers sauvages dans la province depuis plus de 20 ans, constate une croissance très importante de la population.

Dans les années 1980 et au début 1990, ces porcs sauvages ont été introduits au Canada afin de diversifier le bétail. Mais au fil du temps, plusieurs se sont échappés des enclos et ont commencé à se reproduire en pleine nature.

Selon Ryan Brook, beaucoup de gens s'attendaient à ce que les sangliers ne survivent pas aux rudes hivers de la Saskatchewan. « Mais ces animaux se sont très bien adaptés au froid », dit-il.

M. Brook voit poindre une crise en ce qui a trait à la population de sangliers sauvages dans la province. Selon ses recherches, la population de sangliers pourrait dépasser celle des humains dans quelques années.

Malgré ces projections, il affirme qu'il est difficile de sensibiliser le public et de mobiliser les politiciens à ce sujet.

Devons-nous attendre d'avoir un million de porcs? Est-ce qu'on attend d'avoir des centaines de millions de dommages aux cultures? , s’interroge-t-il.

Des interrogations mises en doute

De son côté, le président de l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan, Ray Orb, met toutefois en doute les conclusions du chercheur sur la surpopulation de sangliers.

Selon M. Orb, aucune des bourgades de l'Association n’a soulevé le problème des sangliers sauvages. Au total, 296 de ces villes et villages sont dispersés dans la province.

Même son de cloche du côté de Kelly Readman, propriétaire d’un terrain de chasse de sangliers ouvert au public.

Chaque année, environ 300 chasseurs se rendent sur son exploitation pour y chasser des sangliers domestiqués. En ce sens, Kelly Readman se demande pourquoi autant de personnes viennent chasser sur son exploitation, alors qu’ils pourraient aller en pleine nature.

Selon M. Readman, les chiffres avancés sur la surpopulation « sont complètement faux ». « Nous ne voyons pas autant de sangliers courir partout dans la nature. »

La Société d'assurance-récolte nuance

La Société d'assurance-récolte de la Saskatchewan gère le programme de la province pour les sangliers sauvages. Son directeur exécutif, Darby Warner, tente de relativiser les chiffres et les projections de l’Université de la Saskatchewan sur les sangliers.

Au cours des 10 dernières années, nous avons reçu environ 25 réclamations d'assurance-récolte pour des dommages causés principalement par des sangliers et nous avons versé environ 96 000 $ au total pour ces 25 réclamations. Pour mettre les choses en perspectives, en 2016, nous avons versé 36 millions de dollars d'indemnisation pour les dommages causés par la faune cette année-là , tempère-t-il.

Darby Warner ne croit pas en une crise de la population de sangliers sauvages, ni maintenant ni dans l'avenir. Je ne le vois certainement pas de cette façon , affirme-t-il.

De son côté, la province est tout de même préoccupée par les sangliers après avoir vu les dommages que les animaux ont causés dans d'autres juridictions. La province déploie des équipes de chasseurs et de trappeurs dans les régions où les sangliers sauvages ont été aperçus afin de contrôler la surpopulation.

À ce jour, des équipes ont capturé 85 sangliers en 2017 et 159 en 2018. Alors que la fin de l’année approche, l’objectif de 2019 est d’atteindre un minimum de 150 bêtes capturées.

