Comment la sécurité sur les chantiers a-t-elle évolué, 10 ans après la mort de 4 ouvriers?

En décembre 2009, cinq ouvriers kazakhs sont tombés du 13e étage d'un bâtiment quand l'échafaudage sur lequel ils travaillaient a cédé sous leur poids.

Aleksey Blumberg, 32 ans, Alexander Bondorev, 25 ans, Fayzullo Fazilov, 31 ans, et Vladimir Korostin, 40 ans, sont morts et un cinquième travailleur a été grièvement blessé.

Les amendes infligées aux travailleurs et aux employeurs qui enfreignent la Loi sur la santé et la sécurité au travail ont également été augmentées. Photo : CBC

Un sixième homme est resté suspendu dans les airs, indemne, parce qu'il était le seul attaché à un harnais de sécurité, conformément à la loi provinciale et aux pratiques de l'industrie.

Ce fut une journée terrible pour nous dans la construction et pour la sécurité en construction , a déclaré Val Ratsch-Mazza, consultante en santé et sécurité.

Personne ne devrait aller mourir au travail. Val Ratsch-Mazza, consultante en santé et sécurité

Val Ratsch-Mazza estime que beaucoup de choses ont changé dans l'industrie depuis la tragédie. Les travailleurs sont mieux formés et les amendes sont plus salées pour les employeurs, mais elle estime qu'il y a encore du chemin à faire.

Val Ratsch-Mazza travaille dans l'industrie de la construction depuis 2002. Photo : CBC

Selon le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, 17 personnes sont mortes sur des chantiers de construction en 2009. En 2018, il y a eu 25 morts.

Il y a beaucoup plus de travailleurs de la construction, mais même un mort, c'est déjà trop. [...] Nous espérons continuer à réduire les chiffres. Val Ratsch-Mazza, consultante en santé et sécurité

Changer la culture sur les chantiers

Selon elle, l'un des plus grands moyens d'y parvenir est d'encourager les travailleurs à s'exprimer sur leurs lieux de travail.

En tant que femme dans la construction au début, j'avais vraiment peur , a déclaré Val Ratsch-Mazza, qui travaille dans l'industrie depuis 2002.

Il y avait des moments où j'avais 100 questions par jour et j'étais un peu mal à l'aise d'aller au travail, mais je l'ai quand même fait.

Des membres de l'industrie de la construction souhaitent que la culture change sur les chantiers. Photo : CBC

En plus d'inspecter les sites et de former les travailleurs, Val Ratsch-Mazza travaille sur son doctorat dont la thèse porte sur l'évolution de la culture sur les chantiers de construction.

Elle affirme que les nouveaux arrivants et les moins de 25 ans sont quatre fois plus susceptibles de se blesser.

Dilshod Marupov, qui a survécu à l'accident de 2009, mais a conservé des blessures graves, a déclaré à un tribunal de Toronto en 2015 qu'il n'était au Canada que depuis trois mois lorsque quelqu'un lui a offert le poste de soudeur.

Selon Val Ratsch-Mazza, les nouveaux arrivants et les moins de 25 ans sont quatre fois plus susceptibles de se blesser. Photo : CBC

Il avait 21 ans et n'avait jamais travaillé à de telles hauteurs sur des échafaudages suspendus, et on lui avait donné une leçon de sécurité rapide ce matin-là.

Comment mettre un harnais, et quand nous sommes sur l'échafaudage, comment monter et descendre, et comment relier la corde. En 25 à 30 minutes, il m'a donné ces instructions , avait déclaré Marupov à l'époque.

Formation rigoureuse, amendes salées

Dans un courriel adressé à CBC, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario a déclaré que même si la province possède l'un des meilleurs bilans en matière de sécurité au pays, elle a apporté des modifications importantes à la réglementation qui régit l'utilisation du matériel d'accès suspendu .

Cela comprend des pratiques de fabrication et d’entretien plus rigoureuses et une amélioration de la formation aux travaux en hauteur — qui consiste désormais en un cours d’une journée de six heures.

Val Ratsch-Mazza travaille en parallèle sur son doctorat dont la thèse porte sur l'évolution de la culture sur les chantiers de construction. Photo : CBC

Les amendes infligées aux travailleurs et aux employeurs qui enfreignent la Loi sur la santé et la sécurité au travail ont également été augmentées.

Metron Construction, l'entreprise liée à l'accident mortel de 2009, a initialement été condamnée à une amende de 200 000 $ par la cour provinciale, mais plus tard, la Cour d'appel de l'Ontario a fait passé le montant à 750 000 $.

Le chef de projet, Vadim Kazenelson — qui a réussi à s'accrocher à un balcon lorsque l'échafaudage s'est effondré — a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort et un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles après qu'un juge a constaté qu'il savait que les protections contre les chutes n'étaient pas en règle.

Vadim Kazenelson a été condamné à trois ans et demi derrière les barreaux et a perdu son appel l'année dernière.

Un porte-parole du bureau du coroner a déclaré qu'une enquête ne peut être programmée qu'une fois que toutes les enquêtes en cours, les accusations et les périodes d’appels sont terminées.

L'enquête publique en est maintenant aux étapes initiales de la planification.

Avec les informations de Shannon Martin, CBC