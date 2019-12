Combattre la dépendance en renouant avec la culture juive

Participer à des traditions collectives est une bonne façon d’éviter l’isolement des personnes souffrant de dépendance, selon Dorit Kosman, travailleuse sociale pour l’organisme Jewish Child and Family Services de Winnipeg.

Lorsqu'une personne est aux prises avec un trouble lié à la toxicomanie ou à une dépendance et que sa vie s'effondre, l'une des premières choses qu'elle fait est de s’isoler de sa famille et de sa communauté, a expliqué Dorit Kosman. C’est beaucoup en raison d’un sentiment de culpabilité et de honte, et c’est peut-être aussi pour protéger ceux qui les entourent.

Les souvenirs des célébrations des années passées peuvent aussi permettre de se reconnecter avec des souvenirs de l’enfance, qui est souvent une période plus simple et plus joyeuse selon Dorit Kosman. C'est comme trouver ce moment enfantin et innocent à l'intérieur de soi , a-t-elle déclaré.

De plus, la fête juive a une symbolique de renouveau qui peut parler aux personnes dépendantes selon la travailleuse sociale, car il s’agit d’une célébration d’un récit de renouveau spirituel.

La tradition se base sur la reconquête par les Maccabées de Jérusalem, alors sous l’emprise grecque, ainsi que de la réinauguration de l’autel d’un temple sacré. Pour allumer la nouvelle menorah, les Maccabées n'avaient que suffisamment d'huile pour durer une journée, mais selon la tradition, cela a fini par brûler pendant huit nuits. Depuis lors, une fête des lumières est célébrée chaque année pour se souvenir de l'occasion.

La célébration de Hanoukka se poursuit du 22 au 30 décembre.

Avec les informations de CBC News