Une première station de recharges rapides Tesla à Regina

Il s'agit d'un produit haut de gamme pour recharger la batterie des automobiles électriques, résume Matthew Pointer, fondateur de l'Association des véhicules électriques de la Saskatchewan.

Selon lui, la borne est trois à cinq fois plus performante qu'une borne habituelle, si bien qu'une batterie vide peut y être rechargée en moins de 20 minutes.

Il s'agit de la sixième recharge « supercharger » à être installée en Saskatchewan.

Matthew Pointer estime qu'il s'agit d'une excellente nouvelle, car l'augmentation du nombre de bornes de recharge dans la province permet de sensibiliser la population aux avantages que présentent les véhicules électriques.

« Maintenant qu’il y a des rabais fédéraux pour ces véhicules et que l’infrastructure de recharge a commencé à se déployer, les gens réfléchissent de plus en plus à l'idée d'utiliser les véhicules électriques et à leur aspect pratique dans leur vie quotidienne. »

En augmentation en Saskatchewan

Matthew Pointer affirme que le nombre de véhicules électriques dans la province, quasiment absents sur le territoire il y a cinq ans, est en augmentation. Il souligne toutefois que la Saskatchewan accuse du retard à ce sujet comparativement à d'autres provinces.

Selon lui, les conducteurs saskatchewanais ont encore beaucoup de préjugés à l'égard du marché de l'automobile électrique.

« Il y a beaucoup d’idées fausses au sujet de ces voitures, beaucoup sont excessivement négatives et nous essayons de dissiper les préjugés. Oui, ce véhicule fonctionne en hiver, oui, il y a des chargeurs ici. »

Quant aux indécis, Matthew Pointer leur recommande de se fier aux chiffres avancés par SaskPower.

La société d'État affirme que ce type d'automobile permet de diminuer de 22 % ses émissions de gaz à effet de serre, et qu'il s'agit d'un choix économique puisque charger la batterie de son véhicule coûte environ 6 $.

Matthew Pointer affirme que le gouvernement provincial fait lui aussi partie de la solution pour promouvoir les véhicules électriques.

Il cite en exemple la Colombie-Britannique qui a emboîté le pas au fédéral en finançant l'achat d'automobiles électriques pour les particuliers.

D'ici 2040, Ottawa souhaite que 100 % des véhicules vendus au pays soient électriques.

D'après les informations de Thomas Gagné