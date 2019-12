L'opération Nez rouge prend fin en Abitibi-Témiscamingue

Des centaines de bénévoles se sont relayés durant quatre fins de semaine pour assurer le service de raccompagnements.

À La Sarre, 430 raccompagnements ont été effectués durant cette période.

Le coordonnateur Dominique Verville affirme que l'organisation n'a pas eu du mal à recruter des bénévoles.

Cette année, je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui ont organisé leurs propres raccompagnements. C'est aussi bon que Nez rouge, c'est un phénomène qui grandit et c'est un phénomène qu'on veut qui grandisse aussi parce que plus il y en a qui en font, moins il y a de gens sur la route , dit-il.

À Amos, Nez rouge était également à l'œuvre durant cette période.

Le coordonnateur Mathieu Proulx se dit satisfait de l'organisation qui a notamment décidé d'effectuer un virage vert pour réduire son empreinte écologique.

Durant les quatre fins de semaine de l'opération, 300 raccompagnements ont été réalisés, avec un temps d'attente de moins de 15 minutes.

Ce qu'on remarque c'est que les gens sont de plus en plus conscientisés, ils se préparent davantage, dit-il. Aussi ils [choisissent] d'autres alternatives que ce soit l'hôtel, s'ils ont des [soirées] de bureau, l'employeur offre des services de raccompagnement privés, ou des coupons Max Taxi, ce qui nous a aidés à offrir un service rapide et de qualité pour ceux qui n'ont pas d'autres alternatives.

À Val-d'Or, les organisateurs qualifient l'opération de succès en permettant aux gens de rentrer chez eux en toute sécurité.

Les bénévoles étaient également au rendez-vous grâce aux compagnes de recrutement menées ces dernières semaines.