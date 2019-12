La baie de Gaspé, une patinoire éphémère à perte de vue

Se voyant dans l'impossibilité de faire du ski, plusieurs familles profitent du congé des Fêtes pour patiner durant des heures et des heures sur le plan d'eau gelé ou pour jouer une partie de hockey.

C'est le meilleur endroit au monde pour venir passer les Fêtes , estime Simon-Philippe Lalonde, citoyen de Gaspé, puisqu'il n'y a pas meilleur prétexte pour se rassembler que d'être dehors, puis de jouer tout le monde ensemble, les familles, les enfants, les chiens, les sportifs, les randonneurs, les promeneurs. Il y a de la place pour tout le monde... Il y a bien des gens qui disent qu’il manque de neige pour le temps des Fêtes. C'est vrai que c'est plate.

On n'aura pas de ski, mais on a la baie, on a le patin, on a la communion autour d'un bâton de hockey et d'une puck.

Simon-Philippe Lalonde, citoyen de Gaspé