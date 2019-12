Appel à la sécurité pour les motoneigistes

Au lendemain de la mort d'un motoneigiste de 30 ans sur les glaces du lac aux Grandes Pointes dans le secteur de la Zec des Passes, les responsables de clubs de motoneigistes et les organismes de sauvetage appellent à la prudence.

Ces derniers rappellent certaines règles de prévention afin de pratiquer le loisir en toute sécurité. Ils précises notamment que la glace est encore trop mince à cette période de l'année pour circuler sur les plans d'eau.

Le tragique accident de samedi attriste le président du Club de motoneigistes de Saguenay, Jules Tremblay, qui fait pourtant continuellement de la prévention pour éviter de telles situations.

Prendre un raccourci dangereux au lieu de s'ajouter quelques kilomètres de plus dans les sentiers, c’est bien sûr à éviter. Il faut que les motoneigistes suivent les indications. On ne va pas sur les lacs avant le mois de janvier. Jules Tremblay, président du club motoneige Saguenay

Une motoneige ne peut pas s'aventurer sur les glaces qui ont moins de 12 centimètres d'épaisseur.

Quand s'aventurer sur les cours d'eau? Photo : Radio-Canada

L'organisme Sauvetage 02 rappelle également aux motoneigistes d'être prudents et d'avoir en tout temps un kit de survie avec eux. Thierry Gaudron, le responsable aux opérations, pense qu'il est préférable de porter un habit flottant pour les virées sur les lacs et conseille d’avoir des pics à glace sur soi.

C'est plus facile que juste d'agripper avec les ongles. Les pics à glace c'est un très bon outil. L'équipement de survie : le couteau, les allumettes d'avoir ça sur vous aussi et non pas dans la motoneige, car si elle est dans le fond du lac, votre kit de survie aussi.

Accident mortel

Le motoneigiste de 30 ans originaire de Saint-Tite a perdu la vie samedi soir après être tombé dans l’eau dans le secteur de la Zec des Passes, au Lac-Saint-Jean.

D'après la Sûreté du Québec, l'homme a lutté pour demeurer à la surface pendant de longues minutes. Des témoins et des premiers répondants ont multiplié les efforts pour le sauver en utilisant notamment une échelle et des cordes.

Le motoneigiste a pu être extirpé de l'eau par des secouristes, mais il n'a pas survécu.