Un chevreuil secouru des glaces de la rivière Madawaska par des citoyens

C’est samedi après-midi que Richard Ryan, un ambulancier à la retraite d’Edmundston, et ses comparses ont observé un chevreuil en fâcheuse position sur la rivière. Après avoir contacté divers organismes, ils se sont dit qu’ils prendraient les choses en main, dimanche, si le chevreuil était toujours au même endroit.

Une dizaine de personnes se sont rassemblées près de la rivière Madawaksa, dans le DSL de Saint-Jacques, vers 8 h dimanche matin. Le chevreuil à l’horizon, n’ayant pas bougé, ils ont décidé de mettre à exécution le plan de match auquel ils avaient songé la veille.

Ils ont regroupé leur équipement, un canot, des gilets de sauvetage et de la corde, et ont étudié les glaces sur la rivière. On avait fait nos devoirs , dit Richard Ryan.

Ils se sont mis au travail, un groupe dans le canot et un autre sur le rivage.

Le chevreuil semblait passablement effrayé. Aussitôt qu’il voyait les gens arriver, il venait un petit peu agité, il essayait de se relever, mais il ne pouvait pas, il tombait , raconte M. Ryan.

C’est M. Ryan, en tête du canot, qui s’est approché de l’animal le premier. Avec l'aide des deux autres, on l'a attaché par le corps pour lui donner une chance au moins de respirer , relate-t-il. Puis des gens au sol ont tiré la bête jusqu’à la terre ferme.

Le groupe a donné un peu de nourriture à l’animal. Malgré ses péripéties, il semblait en voie de se remettre. Les membres du groupe voulaient éviter que le chevreuil ne retourne vers la rivière. Ils l’ont donc observé repartir vers les bois.

La façon qu'il a décollé, il avait l'air à avoir quand même assez de souffle , dit M. Ryan. J'ai eu des nouvelles d'un monsieur tantôt, je pense qu'il a repris le bois. Il devrait être correct pour cet hiver.

Il était quand même un peu déboussolé , remarque-t-il néanmoins.

Un sauvetage réussi, mais non sans risques

Richard Ryan salue le travail d’équipe accompli par ses coéquipiers de dimanche matin.

Il met toutefois en garde le public qui pourrait être tenté de se lancer à la rescousse d’un animal de cette manière. Le groupe d’amants de la nature était expérimenté, avait établi un solide plan et pris toutes les précautions d’usage en vérifiant l’épaisseur de la glace. De plus, un des participants est pompier et connaissait bien la rivière.

Si les gens veulent tenter une expérience comme ça, il ne faut pas le faire sur un coup de tête. C'est risquer leur vie. Ce serait désolant de voir des gens qui se blessent , avertit M. Ryan.

Il refuse de blâmer qui que ce soit pour la situation qui a mené à l’intervention de dimanche.