Élan de générosité dans les banques alimentaires durant la période des Fêtes

À Toronto, des centaines de bénévoles du réseau de banques alimentaires Daily Bread trient des denrées pour les Torontois dans le besoin cette fin de semaine. La période des Fêtes suscite un élan de solidarité de la part de résidents qui souhaitent que les plus démunis puissent aussi profiter pleinement des Fêtes.

Des centaines de bénévoles se retroussent les manches dimanche au centre de triage du réseau de banques alimentaires Daily Bread à Toronto.

Le réseau a organisé trois jours de tri de nourriture dont pourront bénéficier les personnes souffrant d'insécurité alimentaire.

Des bénévoles s'attellent à trier des boîtes de conserves et d'autres aliments. Photo : CBC / James Morrison-Collalto

On peut aider les personnes qui ne sont pas chanceuses comme nous pour avoir de la nourriture. C’est notre responsabilité. Des personnes moins chanceuses ont besoin de notre aide , lance Sarah Wong, 15 ans, qui est venue faire du bénévolat.

J’ai organisé la nourriture et fabriqué les boîtes en carton , précise son frère de 10 ans, Adrian Wong.

Environ 50 000 kilos de denrées sont ainsi triés et emballés avant d’être offerts à des dizaines de milliers de Torontois sur l’année.

Le réseau de banques alimentaires Daily Bread a organisé trois jours de tri de denrées pour aider ceux qui font face à l'insécurité alimentaire. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Nous constatons qu'il y a davantage de générosité pendant les vacances , se réjouit Neil Hetherington, président-directeur général du réseau de banques alimentaires Daily Bread.

Les gens nous disent qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Le coût de la vie est trop élevé et les salaires trop faibles. Neil Hetherington, président-directeur général du réseau de banques alimentaires Daily Bread.

C'est une occasion joyeuse. Nous sommes très occupés à cette période de l'année, mais nous sommes entourés d’amour, de joie. Il y a de la bonne musique, il y a des gens qui passent un bon moment en sachant que ce qu'ils font contribue à faire de Toronto la meilleure ville du monde , a-t-il déclaré.

Il y a une sorte d’amitié entre les gens, on ne se connaît même pas, mais on s’entraide pour une bonne cause , renchérit la bénévole Sooraya Rosanally.

Il y a cette magie durant le temps des Fêtes qu’on peut voir, on sait que des gens dans la communauté vont avoir besoin de cette nourriture pour passer de bonnes Fêtes. Sooraya Rosanally, bénévole de 18 ans

Sooraya Rosanally souhaite aider les plus démunis. Photo : Radio-Canada

Selon la jeune femme de 18 ans, l'initiative permet aux gens dans le besoin de se sentir accepter. Ils ont le droit d’avoir de la nourriture sur la table, ils ont le droit de passer de bonnes Fêtes comme nous.

C'est presque un devoir d'essayer de donner et de donner surtout dans ce temps ici qui est très difficile pour la plupart des gens , ajoute Debra Howley, qui fait du bénévolat depuis des années.

Neil Hetherington explique que le concept du réseau de banques alimentaires consiste à ce que les personnes dans le besoin puissent venir choisir ce qu'ils veulent.

Nous essayons de créer des expériences d'achat. […] Nous voulons nous assurer que les gens ont la dignité de se permettre d'avoir le choix, explique-t-il.

En novembre, le rapport annuel de Daily Bread sur l'insécurité alimentaire dans la région de Toronto concluait que le Canada ne respectait pas ses obligations en matière de droit à l'alimentation.

Petits et grands mettent la main à la pâte. Photo : CBC / James Morrison-Collalto

Daily Bread a recensé plus d'un million de visites dans les banques alimentaires de la grande région de Toronto entre avril 2018 et mars 2019, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente.

Le rapport du réseau révèle également que la fréquentation des banques alimentaires dans la région de Toronto a augmenté deux fois plus vite que la population.

Tous les dons triés cette fin de semaine seront distribués dans 135 banques alimentaires dans la région du Grand Toronto.

Avec les informations de Myriam Eddahia