West Virginia, l'escale d'Akheem Mesidor avant la NFL

Depuis qu'il a fondé la Gridiron Academy à Ottawa en 2007, Victor Tedondo a rencontré plusieurs joueurs de football talentueux. Plus d'une vingtaine de joueurs qu'il a entraînés ont évolué dans une équipe de première division de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), aux États-Unis. Akheem Mesidor, le plus récent ajout à ce groupe sélect, pourrait bien être le plus talentueux du lot.