Le plan de gestion du touladi prolongé jusqu'en 2024

Le plan de 2014-2020 du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs interdit la pêche d'hiver sur les lacs à touladi, dont le Kipawa.

Le plan vise à accélérer la restauration des populations de touladi en déclin dans le lac.

Dans une vidéo diffusée sur Internet cette semaine, le ministère explique que la prolongation du plan va permettre de mieux évaluer l'efficacité des modalités de gestion mises en place.

Il affirme que le touladi peut prendre du temps avant de réagir aux nouvelles modalités de gestion.

Sebastien Duval du comité de pêche blanche au lac Kipawa est déçu que ministère refuse toujours d'ouvrir la pêche en hiver.

On est très déçu, il n’y a pas eu d'ouverture du côté du gouvernement. Ça va nous empêcher de faire des activités d'hiver. Sebastien Duval

On est quand même limité à Témiscaming [...] En tant que résidents ça va avoir des impacts , affirme Sebastien Duval.

On essaye de promouvoir la relève en pêche d'hiver, de faire des activités avec nos enfants. Si tu n'as pas les moyens [de payer un séjour dans une] ZEC, ou si tu ne possèdes pas une motoneige ou un camion, c'est très difficile de faire une activité de pêche blanche avec ta famille [...] Ça amène aussi du tourisme ici, pour les commerçants, il y a des gens qui ne viennent plus l'hiver à cause de cette règlementation-là , ajoute ce citoyen.

Sebastien Duval ne compte pas baisser les bras pour autant. Il compte relancer à nouveau le ministère.