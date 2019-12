Ils jouent au basketball pour éviter la violence

Nous voulons leur donner [aux jeunes] un espace où ils pourront exprimer leurs talents et leur créativité de telle sorte qu’ils ne puissent plus penser aux mauvaises choses et à ce qui peut les dérouter , expose Rodolphe Poka, un membre de Starclade et organisateur du tournoi de basketball Kings of the court.

Conscients que de plus en plus de jeunes se perdent en chemin vers l’âge adulte, Rodolphe et ses compagnons ont décidé de tenter de faire bouger les lignes.

De plus en plus de jeunes se livrent à des activités qui les déroutent, comme la drogue et l’alcool , continue le Manitobain. Nous voulons les recadrer. Des membres de notre équipe sont eux-mêmes passés par là, mais ils ont pu se relever, car ils avaient des mentors.

Le sport plutôt que la violence

Dans la lignée des forums organisés par l’Association des communautés africaines du Manitoba (Acomi), Starclade se donne pour mission de rassembler les jeunes des différentes communautés autour d’activités culturelles et sportives.

J'ai travaillé pour plusieurs centres communautaires avec des jeunes. Alors, quand j'ai vu qu'ils étaient recherchés par la police, cela m'a brisé le coeur, renchérit Nelson Mutima, un autre membre de l'organisation. Cela m'a fait vraiment mal, parce qu'ils avaient du talent.

C’est avec le ballon de couleur orange que les membres de Starclade ont souhaité commencer. Le tournoi de basket qui s’est tenu ce dimanche a permis de rassembler plus d'une trentaine de joueurs venus d'un peu partout à Winnipeg.

Les amateurs de basketball se réjouissent de cette initiative.

Je pense en effet que le sport est bon moyen pour éviter que les jeunes ne finissent dans la rue. Et c'est bien de voir des plus vieux comme modèles, cela nous donne envie de faire comme eux , explique Troy Ternent, un basketteur venu au tournoi avec deux amis.

D'autres événements à venir

Pour ce premier événement, les organisateurs se sont donnés et ont reçu le soutien de plusieurs membres de la communauté. Le fondateur de l'entreprise de prêt-à-porter Prynce Clothing a été l'un des premiers à suivre Starclade. Le Manitobain d'origine rwandaise a lui aussi traversé des moments difficiles.

Quand j’étais plus jeune, j’ai toujours eu des problèmes avec la police... Alors quand Nelson m'a parlé de ce tournoi, je lui ai dit tout de suite que j’étais partant! Je suis vraiment là pour montrer notre mentalité : Il faut aller chasser son rêve et ce que tu aimes faire , affirme le créateur, qui a remis un prix.

Pour l'équipe de Starclade, cet événement est le point de départ d’autres rendez-vous pour l’année 2020.