Aux Îles, Noël c’est « jamais sans ma bûche Vachon »

Le directeur général de Solutions Distributions IM, Guy Harvie, est en quelque sorte le Père Noël de la bûche aux Îles.

Il raconte que l'archipel en reçoit des milliers chaque année. Toutes les bûches passent par son entrepôt. Le 1er novembre, on livre en trois heures partout en même temps , précise-t-il.

Cap-aux-Meules Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

Il y a certainement un attachement très fort des Madelinots pour la marque Vachon , explique-t-il. C'est relié à de vieux souvenirs. Les pêcheurs et les travailleurs d’usine ont toujours apprécié les petits gâteaux. Plusieurs Madelinots ont aussi le souvenir de leur enfance, où ils espéraient voir arriver les bûches par bateau avec d’autres marchandises des Fêtes.

La bûche Vachon, c’est spécial. C’est le premier signe que Noël s’en vient aux Îles, avant les décorations. Guy Harvie, directeur général de Solutions Distributions IM

Arbre de Noël Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Selon M. Harvie, il en faut plusieurs milliers. Pour la population qu’on a ici, c’est assez impressionnant , commente-t-il.

Quand j’ai un nouvel employé et qu’il voit les bûches arriver au mois de novembre, il capote. Il me dit : ”Tu vas en jeter!“. Et moi je dis : ”Tracasse-toi pas avec ça. On va toutes les passer!“. Guy Harvie, directeur général de Solutions Distributions IM

La bûche, même en juillet

Plusieurs Madelinots en achètent un bon nombre pour les faire congeler.

On n’est pas surpris quand on voit passer une annonce de quelqu’un qui se cherche une bûche en plein mois de juillet , mentionne M. Harvie. Y’en a plusieurs qui tiennent à en avoir pour le Noël du campeur. Ou encore, les gens s’en gardent pour une occasion spéciale.

Les plus appréciées sont la toute première et la toute dernière des Fêtes. La première, parce que ça fait longtemps que t’en as pas mangé et la dernière, parce que tu sais que tu vas être six mois sans en manger , précise le distributeur.

La première bouchée, ça évoque des souvenirs , souligne-t-il. C’est toute la féérie des Fêtes. Ça se transmet de génération en génération. Y’a du monde de tous les âges qui tiennent à la bûche.

Les Acadiens s’arrachent la bûche!

La même tradition est aussi bien vivante au Nouveau-Brunswick chez les Acadiens.

En 2018, Marc Roussel est parti du Nouveau-Brunswick pour se rendre à Matane où il a acheté 450 bûches Vachon. Photo : Radio-Canada / René Landry

L’an dernier, ces amoureux de la bûche Vachon ont vécu une pénurie. Plusieurs ont fait des pieds et des mains pour en avoir. Un homme s’est même rendu à Matane pour remplir son camion. Et il ne serait pas le seul à l’avoir fait.

La vice-présidente aux ventes nationales chez Vachon, Marie-Ève Royer, explique qu’il faut plus de temps pour fabriquer les gâteaux parce qu’ils sont décorés à la main. Nous avons manqué de personnel alors nous avions décidé de les offrir presque exclusivement au Québec, pas en Ontario ni dans les Maritimes. C’est ce qui explique la pénurie de 2018 , indique-t-elle.

Cette année, ces amoureux de la bûche ont eu peur de vivre de nouveau avec le risque de passer Noël sans le fameux gâteau.

L'usine Vachon à Sainte-Marie a été touchée par les inondations printanières. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Mme Royer explique que la production de la boulangerie Vachon à Sainte-Marie de Beauce a été affectée par les suites des inondations printanières, ce qui a ralenti le rythme.