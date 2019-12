Des eaux usées déversées sur un terrain dans le secteur Rock Forest

En effectuant des travaux de raccordement sur la rue Emery-Fontiane, les travailleurs de la Ville auraient perforé une conduite d’égout, ce qui a entraîné le déversement d’eaux usées.

Le 13 décembre, la famille de Philippe Morneau a observé, impuissante, une coulée de boue qui traversait une partie de son terrain, laissant derrière elle une odeur nauséabonde.

Moi je veux qu’on me débarrasse de ça le plus tôt possible

Philippe Morneau, propriétaire du terrain