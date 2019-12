Quand la retraite va bon train!

Son sous-sol n'est pas comme les autres. Une quinzaine de trains sillonnent les rails qui s'étendent sur 900 pieds carrés, à travers des décors sur plusieurs étages.

Raymond Fortin est un ancien technicien électronique et il a aussi travaillé pendant de nombreuses années en quincaillerie. Il travaille depuis un an et demi sur son projet, à raison de six ou sept heures par jour. Chaque fois, il retombe en enfance.

Une des maquettes de Raymond Fortin. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Ce qui me passionne c'est de voir marcher le train au travers des rêves. C'est plaisant de voir comme un petit peu des contes de fées, tu dis : "Ah! il est en arrière, il y a des arbres". C'est moi qui fais les arbres, c'est moi qui fais les montagnes. C'est le feeling que ça donne, la satisfaction , raconte M. Fortin.

Raymond Fortin possède 37 trains.

Quinze d’entre eux circulent sur les rails.

Ses maquettes sont élaborées sur quatre paliers.

Raymond Fortin estime avoir passé 1000 heures à construire son monde merveilleux du train.

Le septuagénaire a investi plus de 50 000 $ pour ses équipements.

Raymond Fortin passe de nombreuses heures à fabriquer ses décors. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Je me lève le matin, j'ai une idée en tête, je descends en bas, je me décolle pis on est parti en peur! Raymond Fortin

Raymond Fortin aimerait agrandir son projet de plus en plus. En attendant, il partage sa passion avec ses petits-enfants et les curieux qui viennent le visiter.