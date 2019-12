Deux joueurs des Estacades aux Jeux olympiques de la jeunesse

Deux hockeyeurs de la région auront la chance de vivre toute une expérience au cours des prochaines semaines. Tristan Luneau et Vincent Fillion, tous deux de la formation des Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue de hockey midget AAA, s’envoleront pour la Suisse pour prendre part aux Jeux olympiques de la jeunesse.

À l’instar des Jeux olympiques, cette compétition internationale regroupe des athlètes provenant de plus de 70 pays, sauf que cette fois, ils sont âgés entre 15 et 18 ans.

C'est un très grand honneur!, s’exclame le défenseur Luneau. Je pense que tous les joueurs de hockey à un point dans leur carrière veulent représenter le Canada, et là justement on a l'opportunité de porter la feuille d'érable, donc c'est juste incroyable.

Même s’ils s’attendaient à recevoir un appel des dirigeants de l’équipe nationale, les deux joueurs ont été surpris à l’annonce de leur sélection. Moi, j'ai gardé ça intérieurement. On n'avait pas le droit de le dire, seulement à notre famille , raconte Vincent Fillion.

Pour Tristan, il s’agit d’une deuxième sélection nationale. Il a contribué à la conquête de la médaille d’or par le Québec aux Jeux du Canada l’hiver dernier, à Red Deer, en Alberta.

Fillion en sera quant à lui à une première présence devant le filet sur la scène nationale à ces JOJeux olympiques de la jeunesse.

Je m'en vais là pour jouer au hockey, donc que ce soit au Québec ou en Europe, ça change rien. Je m'en vais jouer au hockey, on va être là pour le fun et ça va être une expérience inoubliable. Vincent Fillion, gardien des Estacades midget AAA

Les deux joueurs savent qu’ils auront à affronter des adversaires beaucoup plus coriaces que ce à quoi ils sont habitués et que le calibre de jeu sera relevé. Ils n’ont toutefois qu’un seul objectif en tête : venger la défaite contre les Américains en 2016 et revenir de la Suisse avec l’or au cou.

En plus des États-Unis, la Russie, la Finlande, la Suisse et le Danemark seront les adversaires du Canada.

Visibilité accrue

Tout comme son nom, cette compétition internationale est encore jeune. C’est la troisième fois que les Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver seront présentés après Innsbruck en 2012 et Lillehammer en 2016.

Mais déjà, de nombreux joueurs ont laissé de grosses chaussures à porter pour Tristan Luneau et Vincent Fillion. C’est le cas de Benoît-Olivier Groulx (Anaheim) et Olivier Rodrigue (Edmonton) qui ont tous les deux été repêchés en 2e ronde lors du repêchage de la LNH en 2018.

Si on a été sélectionné, c’est clairement parce qu’on a une saveur et je pense que de garder notre saveur, ça va faire en sorte qu’ils vont nous remarquer plus , croit le jeune Luneau en faisant référence aux recruteurs professionnels.

Tristan Luneau et Vincent Fillion, tous deux de la formation des Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue de hockey midget AAA, s’envoleront pour la Suisse pour prendre part aux Jeux olympiques de la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Un programme de développement en santé

Si la présence des deux joueurs des Estacades en dit long sur le programme de développement trifluvien, il en va de même pour le programme québécois. Luneau et Fillion seront accompagnés de trois de leurs collègues de la Ligue de hockey midget AAA.

Le niveau de jeu au Québec est très bon présentement au niveau de la Ligue midget AAA , souligne l’entraîneur des Estacades, Frédéric Lavoie.

On savait que Tristan et Vincent étaient deux joueurs d'impact dans notre ligue. Donc c'est pas une surprise pour nous [qu’ils soient sélectionnés]. Ce sont des gars qui ont travaillé avec des entraîneurs de notre structure depuis longtemps, donc je pense que c'est une grande fierté pour l'ensemble des coachs , ajoute M. Lavoie.

Les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront du 9 au 22 janvier à Lausanne.