Des Canadiens aident les Australiens à combattre les incendies

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFS) a annoncé qu'un premier groupe de 21 employés et pompiers expérimentés provenant de diverses agences ont quitté le pays le 3 décembre pour un déploiement de 38 jours en Nouvelle-Galles du Sud. Le Centre avait reçu une demande d'aide officielle.

Des pompiers discutent avec les résidents alors qu'un incendie brûle près de Mangrove Mountain, au nord de Sydney, le mardi 10 décembre 2019. Les conditions de chaleur et de sécheresse ont amorcé tôt la saison des incendies. Photo : The Associated Press / Rick Rycroft

Le 19 décembre, un deuxième groupe de 30 Canadiens est parti pour un déploiement de 38 jours dans une zone incendiée. Dix-huit autres s'en iront le 30 décembre pour une période d'environ un mois.

Le directeur général Kim Connors du CIFFS, Kim Connors, mentionne que le Canada avait fait appel aux pompiers australiens à quatre reprises depuis 2015.

L'entente est réciproque. C'est la première fois que l'Australie a besoin d'une aide canadienne , a-t-il déclaré.

Le CIFFS a indiqué que le personnel déployé vient de huit provinces et territoires, dont le Québec et l'Ontario. Ils viendront en aide dans une variété de domaines y compris le commandement, le vol d'appareil, la planification, la logistique et les opérations.

Alimentés par une chaleur accablante et des vents puissants, plus de 100 incendies ont ravagé le seul État de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

Deux pompiers bénévoles ont péri tandis que plusieurs dizaines de maisons ont été détruites depuis jeudi. Ces incendies couvrent une superficie de plus de 460 000 hectares.