Un tronçon de route inquiète dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard

Un tronçon de route est source d'inquiétudes pour des milliers de personnes à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans l'ouest de la province, la route 2 est, pour quelques kilomètres, l'unique moyen de circulation. Et en cas de tempête ou d'accident majeur, plusieurs craignent que l'île soit effectivement coupée en deux.

La route 2 est l'artère principale qui traverse la province insulaire d'est en ouest. Mais sur une distance d'un peu moins de 3 kilomètres, entre les villages de Portage et West Devon, c'est la seule route.

C'est une sorte de goulot d'étranglement , décrit le député Hal Perry.

L'élu de la région de Tignish, à l'extrémité ouest de l'île, s'inquiète depuis plusieurs années des conséquences que pourrait avoir une fermeture prolongée de ce tronçon de la route 2. Si jamais un événement météorologique extrême ou un accident interrompt la circulation à cet endroit, il n'y aura aucun accès à l'ouest du comté de Prince , souligne-t-il.

Hal Perry dit que la tempête post-tropicale Dorian lui a rappelé la vulnérabilité de ce tronçon routier lorsqu'elle a balayé l'Île-du-Prince-Édouard avec des vents de plus de 100 kilomètres/heure qui ont fait tomber des centaines d'arbres, en septembre dernier.

Près de 10 000 Insulaires vivent à l'ouest du petit village de West Devon.

Nous devons avoir [un plan] en place pour permettre l'accès au reste de l'île en cas d'urgence. Hal Perry, député de la région de Tignish à l'Île-du-Prince-Édouard

Le ministre des Transports de l'Île-du-Prince-Édouard, Steven Myers, dit qu'il partage les inquiétudes des résidents de l'ouest de l'île. À court terme, il explique que la province pourrait élargir le sentier de la Confédération, qui est aménagé sur une ancienne voie ferrée parallèle à la route 2, afin de permettre aux véhicules d'urgence de circuler.

L'élu concède toutefois qu'il s'agit d'une solution temporaire.

Les pompiers de Wellington, dans la région Évangéline, sont parfois appelés à prêter main-forte à leurs collègues d'Alberton, Miminegash, O'Leary et Tignish.

L'Île-du-Prince-Édouard songe à élargir le sentier de la Confédération, qui est aménagé sur une ancienne voie ferrée parallèle à la route 2, afin de permettre aux véhicules d'urgence de circuler. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Le président et porte-parole du service d'incendie, Desmond Arsenault, croit qu'il serait possible d'emprunter le sentier de la Confédération en cas de fermeture prolongée de la route 2 entre Portage et West Devon. Mais cette solution nécessiterait des aménagements, selon lui. Quelques-uns de nos camions qui sont trop gros pour passer , précise-t-il.

En revanche, Desmond Arsenault assure que les pompiers de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard sont en mesure à tout moment de construire une route temporaire. On accès à beaucoup de compagnies qui ont des ressources pour nous aider à construire une manière de passer temporairement , explique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Le député Hal Perry demande aussi au gouvernement insulaire de se pencher sur des solutions à plus long terme. Il s'inquiète des conséquences des changements climatiques sur l'érosion des côtes et la hausse du niveau de la mer, en particulier dans la région de Portage où les rives nord et sud de l'île ne sont séparées que par quelques kilomètres de terre.

Le ministre Steven Myers dit qu'une route surélevée pourrait être envisagée à plus long terme. Un tel projet pourrait néanmoins s'avérer coûteux, prévient-il. Nous devons faire attention à la façon dont nous envisageons la question sur le plan financier , dit-il. Mais nous devons trouver une solution afin de ne pas isoler ces résidents de l'ouest de l'île pendant une longue période si quelque chose devait arriver .

Avec la collaboration de Julien Lecacheur