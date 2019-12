Fin de semaine achalandée pour l'Opération Nez rouge Trois-Rivières

Depuis le début de la saison, une trentaine d'équipes de bénévoles par soir ont raccompagné des Trifluviens chez eux.

Il reste quatre soirées de raccompagnement d'ici la fin du temps des Fêtes. Les deux plus grosses soirées de l'année sont les 24 et du 31 décembre.

La coordonnatrice d'Opération Nez Rouge Trois-Rivières invite les Trifluviens qui le souhaitent à venir donner un coup de main, qu'ils soient seuls ou en équipe.