La mort d’un chien pousse sa propriétaire à demander plus de règlements pour les pièges

Alors que le chien de Virginia Bells se promenait mercredi dans les bois avoisinant sa maison, il s’est pris dans un piège et n’a pas pu s’en défaire. Ses propriétaires l’ont retrouvé mort deux jours plus tard, et ceux-ci sont maintenant résolus à faire changer les règlements sur la distance minimale entre un piège et une propriété privée.