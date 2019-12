La vigilance est de mise pour préserver la qualité de l'eau, selon une étude de l'UQAT

Mais même si environ 80 % des 425 puits échantillonnés contiennent une eau de qualité, elle est par contre située dans des zones vulnérables.

Moi je ne serais pas alarmiste parce que l'eau est bonne. Mais ce qui est important pour la région, c'est que les eaux sont souvent présentes dans des zones vulnérables, qu'il faudrait protéger et redoubler de vigilance. Nathalie Rey

La doctorante en sciences de l'environnement, Nathalie Rey, qui a mené la recherche affirme également que plusieurs propriétaires de puits ne font pas analyser leur eau.

Ce qui est important aussi, comme j'ai échantillonné l'eau chez les gens et quand j'ai discuté avec eux, c'est que la plupart ne savent pas trop ce qu'ils boivent , dit-elle.

Selon la chercheuse, il serait vraiment important qu'ils [les propriétaires des puits] fassent analyser souvent l'eau souterraine dont ils s'abreuvent. C'est important de connaître la chimie de cette eau, est-ce qu'il y aurait de l'uranium, de l'arsenic, est-ce que généralement ces paramètres qui sont nocifs dépassent les recommandations en critères de santé et en objectifs esthétiques?

La doctorante en sciences de l'environnement, Nathalie Rey. Photo : Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche

L'analyse de l'eau, depuis les précipitations jusqu'à sa sortie des sources pour la consommation, a également permis de constater la présence de certains métaux, dont le fer et le manganèse en quantité qui dépassent les recommandations.

La grande tendance régionale qui ressort c'est des dépassements des objectifs esthétiques liés à la présence de manganèse et de fer , a constaté Nathalie Rey.

Le manganèse se trouve un peu partout dans tous les puits, mais peut-être un peu plus dans les puits situés dans les rocs, et généralement dans des réservoirs d'eau recouverts par des argiles, appelés le gumbo, dit-elle. Il y a beaucoup d'argile en région qui vient recouvrir ses réservoirs d'eau et dans ces systèmes-là, il y a beaucoup de manganèse et l'eau généralement est plus chargée en éléments chimiques que les eaux qui vont provenir des eskers [...] où ces eaux vont être moins chargées en éléments dissous et généralement de meilleure qualité.

L'uranium et l'arsenic sont également relevés dans certains puis.

73 % de la population de l'Abitibi-Témiscamingue s'approvisionne en eau souterraine pour sa consommation, selon l'UQAT.