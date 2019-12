Bilan préliminaire pour Opération Nez rouge dans l'Est-du-Québec

Opération Nez rouge a effectué ses derniers raccompagnements de l’année en fin de semaine dans les villes de Baie-Comeau, Sept-Îles, Rimouski et Matane.

Les organisateurs des différentes régions dressent un premier bilan positif.

Administrateur sur le comité d’Opération Nez rouge à Rimouski, Éric Gaudreau a observé cette année un plus grand nombre de bénévoles et moins de demandes de raccompagnement. Une tendance qui s'étend à la grandeur de la province, estime l'administrateur.

Il ne faut pas interpréter que les gens prennent leur voiture parce qu’il y a trop d’attentes, là. On a également plus de bénévoles de façon générale à cause des campagnes de sensibilisation, des campagnes de sollicitation , précise Éric Gaudreau.

Des bénévoles qui reviennent

Du côté de Sept-Îles, les bénévoles étaient au rendez-vous cette année encore, raconte le coordonnateur d’Opération Nez rouge Maxime Lelièvre.

Les Septiliens sont toujours au rendez-vous en grand nombre. Hier encore, on avait des bénévoles qui en étaient à leur deuxième ou même troisième soirée de raccompagnement. Maxime Lelièvre, coordonnateur d’Opération Nez rouge à Sept-Îles

Les chiffres officiels de la campagne 2019 ne seront cependant connus qu’en janvier prochain.

Opération Nez rouge sera toujours en activité dans l’Est-du-Québec la fin de semaine prochaine à Trois-Pistoles, Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier