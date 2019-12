Des entreprises saisonnières unissent leur force pour garder leurs employés

De plus en plus d’entreprises saisonnières unissent leurs forces pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre et garder leur personnel en leur garantissant du travail à l’année. À Québec, le Village Vacances Valcartier collabore avec Pneus Ratté pour que les employés évitent le chômage en période creuse.

Keven Sanschagrin est l’un des premiers à bénéficier du partenariat entre les deux entreprises.

Le jeune homme travaille chez Pneus Ratté durant les périodes achalandées, soit l’arrivée de l’été et de l’hiver.

Après le 1er décembre, son employeur l'a informé qu’il pouvait être réaffecté au Village Vacances Valcartier pour combler ses heures, ce qui lui garantit du travail à l’année.

Le jeune homme pouvait garder les mêmes conditions de travail, comme son ancienneté et son salaire.

C'est sûr que c’est le fun , indique-t-il. On gagne les mêmes avantages. C’est une bonne compensation, je trouve. On peut avoir de la job à l’année grâce à ça .

Keven Sanschagrin Photo : Radio-Canada

Des saisons et des valeurs complémentaires

Le partenariat entre les deux entreprises s’est fait naturellement, selon Annie Germain, directrice des communications, marketing et du service à la clientèle chez Pneus Ratté.

Une dizaine d’employés profitent de la première année de ce partenariat, précise-t-elle.

Une succurcale de Pneus Ratté, dans le secteur de Beauport, à Québec. Photo : Crédit : Pneus Ratté

Comme n’importe quelle entreprise, on fait face aux défis de la rareté de main-d’oeuvre. On a essayé de trouver la meilleure façon d’aller chercher des gens et les retenir chez nous , croit Mme. Germain.

Elle ajoute que la contrainte de la saisonnalité complique la rétention des employés.

C’est là que nous est venue l’idée de se joindre à une entreprise qui pourrait offrir des ressources humaines, mais avec une saisonnalité complémentaire. C’est là qu’est arrivé le Village Vacances Valcartier qui est une entreprise familiale, comme la nôtre, et qui a des valeurs très axées sur les ressources humaines. Le maillage est arrivé assez naturellement , se réjouit la directrice.

Les employés du Village Vacances Valcartier qui viennent chez nous peuvent être relocalisés dans l’ensemble de notre réseau, ce qui est facilitant pour eux , estime-t-elle. Ils sont heureux de revenir, et gardent leur ancienneté. Ils se sentent valorisés là-dedans.

C’est une belle solution gagnante-gagnante , croit Marie-Christine Goyette, directrice principale des ressources humaines au Village Vacances Valcartier. Ça nous permet d’avoir des employés l’hiver. C’est très positif .

Les employés ont besoin de ça, de les encadrer, de les aimer. Marie Christine Goyette, directrice principale des ressources humaines au Village Vacances Valcartier

Marie-Christine Goyette croit que d’autres partenariats pourraient voir le jour avec d’autres organisations.

La moitié des quelque 1000 employés du Village Vacances Valcartier est des étudiants. Photo : Radio-Canada / Carl Marchand

Une idée qui fait du chemin

En raison d'un pénurie de main-d’oeuvre sans précédent, le maillage entre différentes entreprises saisonnières devient de plus en plus envisagé, selon l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ)

On essaye de travailler avec des outils qui permettraient de mettre en commun les disponibilités de nos employés , explique Jean-Michel Ryan, président de l’AITQ.

Jean-Michel Ryan, président directeur général de Sutton et président de Tourisme Cantons-de-l'Est. Photo : Radio-Canada

Celui qui est aussi copropriétaire de la station de ski Sutton, dans les Cantons-de-l'Est, ajoute qu’il collabore notamment avec des terrains de golf et le secteur hôtelier pour s’échanger la main-d’oeuvre tout au long de l’année.

La rétention plutôt que la compétition

Si les ressources humaines pouvaient être un facteur de compétitivité entre entreprises, la pénurie de main-d’oeuvre force un changement dans les mentalités selon M. Ryan