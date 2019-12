La baignade du Nouvel An à Vancouver, une tradition depuis 100 ans

Le Polar Bear Swim est l'une des plus vieilles traditions observées par de courageux baigneurs année après année dans la ville de Vancouver et pour certains, la meilleure façon pour soulager la gueule de bois après une soirée bien arrosée du passage à la nouvelle année.

Les débuts

C’est le premier janvier 1920 que l’homme d'affaires et restaurateur vancouvérois Peter Pantages, vaillant adepte de la baignade quotidienne dans la mer, invite quelques amis pour une baignade du Nouvel An sur la plage d’English Bay. L'événement donne ainsi le coup d'envoi au Polar Bear Swim Club fondé par Peter Pantages pour inciter d'autres baigneurs à profiter de la mer tous les jours de l'année.

Le Premier de l'an 1968, alors que la neige avait exceptionnellement recouvert le sol, Peter Pentages n’hésite pas à se rouler dans les flocons glacés avant de sauter à l’eau devant la caméra de CBC. Le geste sera perpétué par plusieurs courageux au fil des ans.

Peter Pantages se doutait-il que la tradition se poursuivrait cent ans plus tard? Peter Pantages est demeuré président du Polar Bear Swim Club jusqu'à sa mort en 1971.

Polar Bear Club, le 1 janvier 1939 Photo : Photographe Major Matthews - Archives de la Ville de Vancouver, CVA 371-836

Des maillots de laine aux bikinis

De 1920 à nos jours, le rituel est resté le même : se jeter dans les eaux froides d'English Bay le 1er janvier. La tradition a toutefois affiché sa touche particulière selon les époques, teintées par les différents courants vestimentaires.

De maillots de bain en laine des années 1920 à l’apparition des bikinis dans les années 1960, on encourage aujourd’hui les participants à se déguiser pour cet événement aussi vivifiant qu'audacieux.

Comme le témoignent les images de nos archives, l'événement semble néanmoins attirer toujours davantage de spectateurs que de participants assez braves pour se jeter à l’eau.

Compilation d’archives de CBC Radio-Canada de 1950 à 2000.

Voici un montage vidéo qui retrace la tradition du Polar Bear Swim de 1954 à nos jours.

La reine du Polar Bear

Une autre figure importante dans l’histoire de la baignade du Nouvel An est Ivy Granstrom, qui prit part à sa première baignade le 1er janvier 1928 à l’âge de 16 ans. Aveugle de naissance et athlète compétitive, elle reçut de nombreuses récompenses au cours de sa vie dont athlète de l’année en Colombie-Britannique en 1982, puis l’Ordre du Canada en 1988. Les 76 participations d’Ivy Granstrom au Polar Bear Swim lui ont valu le surnom de la reine du Polar Bear.

Interviewée en 1973 par un journaliste de CBC sur la manière de s'y préparer, Ivy Granstrom répond tout simplement : « Rien! Je vais au lit tôt comme chaque jour, mais je ne me prépare pas, comment pourrais-je me préparer? [...] L’eau est froide, mais c’est amusant! ».

Ivy Granstrom s'adonnera fidèlement au Polar Bear Swim chaque année jusqu’à sa mort, en 2004.

Journaliste dans l'action

Dans les années 1980, la frénésie de la baignade polaire atteint bon nombre de personnes de tout horizon, qu'elles soient athlètes ou pas.

Le journaliste de Radio-Canada Georges Tremel fait partie du lot. Il n'hésite pas à sauter à l’eau trois années de suite alors qu’il est correspondant national basé à Vancouver.

En 1983, il porte maillot de bain et cravate, en 1984, il ajoute le veston et finalement, en 1985 il sautera à l'eau vêtu d'un complet.

Georges Tremel au Polar Bear Swim en 1983, 1984, et 1985.

Voici quelques interventions du journaliste Georges Tremel lors du Polar Bear Swim.

Consommation d'alcool

À travers les années, l'événement se déroule généralement sans encombre.

Dès le début des années 1970 toutefois, malgré l'interdiction de consommer de l'alcool dans les lieux publics, la bouteille d'alcool fait son apparition sur les lieux de l'événement auquel certains prennent part grisés.

Au même moment, les participants commencent à se déguiser. L'événement qui visait au départ la promotion d'une nouvelle année en santé semble pour plusieurs être surtout le prolongement des festivités de la veille du jour de l’An.

Mais les organisateurs demeurent sur leurs gardes. Ils déconseillent la consommation d'alcool, qui accentue les symptômes d'hypothermie.

Peter Pantages le 5 décembre 1927 Photo : Photographe Stuart Tomson - Archives de la Ville de Vancouver CVA 99-1786

Une tradition qui perdure

Diverses municipalités en Colombie-Britannique et au Canada ont adapté la tradition de se jeter à l’eau pour marquer la nouvelle année.

Celle de Vancouver serait cependant la plus vieille au pays. C'est aussi l'un des endroits où la température est la plus clémente pour ce genre d’événement. La température moyenne de l’eau et de l’air oscille autour de 7 degrés Celsius.

Cette année comme chaque année, la baignade du Nouvel An aura lieu à 14 h 30 sur la plage d’English Bay. Les participants sont invités à s’enregistrer.

Les organisateurs espèrent que le centenaire de la baignade permettra de briser le record de 2550 entrées officielles, établi en 2014.