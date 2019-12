Des mordus entretiennent la tradition de la pêche blanche sur la rivière Matane

La saison s’est ouverte le 20 décembre. Gilles Lavoie est venu chaque jour depuis. Il n’a capturé qu’une seule truite dimanche matin. C’est une belle , dit-il, assez pour un repas .

Mais les pêcheurs ne sont pas les seuls à convoiter la délicieuse chair de la truite, selon M. Lavoie. Les phoques les mangent toutes! , se désole-t-il.

Gilles Lavoie attend patiemment de voir bouger sa ligne. Avec le redoux, on voit que l'eau s'est frayé un chemin sur la glace par endroits. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Avant, je pouvais en pogner 200 dans mon hiver, mais là, ça prend tout pour en pogner une vingtaine. Pis on vient plusieurs fois! Mais c’est rendu quasiment juste pour le fun. Ça passe le temps.

Pour le Matanais, la saison aurait pu mieux commencer. Il y a eu du froid, suffisamment pour faire geler la banquise, mais le redoux est venu brouiller ses plans.

À date , dit-il, ça ressemble à l’année passée et c’était pas tellement bon. À part ça, la manière que les courants bougent, c’est vraiment bizarre, c’est pas comme d’habitude. C’est le gel pis le dégel qui causent ça , croit-il.

Pêcher plus haut sur la rivière?

M. Lavoie aimerait que les zones de pêche soient élargies. On n’a pas assez de places de pêche , estime-t-il. On peut juste pêcher en bas de l’écluse .

Deux pêcheurs tentent d'attraper des truites sous la glace. Ils ont amené avec eux deux petites filles qui, espèrent-ils, vont poursuivre la tradition une fois adultes. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

C’est que les prises sont limitées, selon le pêcheur. Il mentionne qu’une fois que les truites sur place sont prélevées, il n’y en aura pas d’autres. Les truites s’installent pour l’hiver et ne circulent pas dans la rivière. Mettons que t’en as pris une dizaine à une place, après il y en a plus , dit-il.

Un permis de pêche blanche coûte 30 $.

Il y en a plusieurs qui n’en achètent plus parce qu’on est pris tous à la même place , dit M. Lavoie. Si on avait le droit de pêcher plus haut sur la rivière, il y aurait du monde qui pêcherait partout, ce serait beau à voir.

Les pêcheurs attrapent des truites de mer, mais aussi des truites arc-en-ciel. Selon M. Lavoie, elles sont délicieuses.