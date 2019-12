Affaire Khashoggi : la Turquie n'a pas répondu à l'offre d'aide du Canada

Jamal Khashoggi, un résident américain et critique du gouvernement de l'Arabie saoudite, a été tué au consulat saoudien à Istanbul au début du mois d'octobre 2018, alors qu'il essayait d’obtenir un document de mariage pour lui et sa fiancée turque.

Des documents d'Affaires mondiales Canada obtenus par CBC News en vertu de la Loi sur l'accès à l'information montrent qu'après sa disparition, en octobre 2018, la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Chrystia Freeland, a déclaré à son homologue turc que le Canada serait heureux d'envoyer des enquêteurs pour aider à faire la lumière sur la mort du journaliste.

Malgré les appels répétés du président turc en faveur d'une vaste coopération internationale dans l'enquête sur cette mort, les responsables turcs ont cependant laissé traîner l'offre et n'ont jamais demandé l'aide du Canada, selon ce qu'a déclaré à CBC un employé d'Affaires mondiales Canada qui a demandé à ne pas être identifié.

Contactés par CBC, les responsables turcs ont pour leur part déclaré que le Canada a un solide dossier en matière de droits de la personne, mais n'ont pas dit pourquoi l'offre d'aide du Canada n'a pas été acceptée.

Le seul but de la Turquie est de rechercher la justice et de trouver les responsables de ce crime terrible. À cet égard, nous avons démontré notre volonté de coopérer avec tous les acteurs et partenaires responsables et intéressés , a répondu l'ambassade turque au Canada.

Nous constatons que la communauté internationale se désintéresse progressivement de cette question, poursuit la déclaration. Il est important de renverser cette tendance. Le Canada est bien placé pour jouer un rôle de premier plan.

Un rappel des faits

Jamal Khashoggi n’est jamais ressorti vivant du consulat saoudien où il était entré. Selon un rapport de l’ONU, qui a fait enquête, les enregistrements effectués par les services secrets turcs dans le consulat saoudien le jour de sa disparition laissent entendre qu’il a été tué, puis démembré. Ses restes n’ont jamais été retrouvés.

Après avoir affirmé ne pas savoir ce qu'il était devenu, l'Arabie saoudite a elle-même reconnu que le meurtre de M. Khashoggi avait été prémédité et que ce dernier avait été tué au cours d'une opération non autorisée par Riyad.

Dans son rapport, publié en juin dernier, l’ONU disait de son côté que l’enquête avait démontré qu’il y avait suffisamment de preuves crédibles concernant la responsabilité du prince héritier, Mohammed ben Salmane, dans cette affaire et exigeait une enquête pénale internationale, ce que Riyad a refusé en affirmant que son système judiciaire était tout à fait capable de traduire les coupables en justice.

Le procès de 11 suspects reliés à cette histoire s'est ouvert début janvier en Arabie saoudite. Le procureur général a requis la peine de mort contre cinq d'entre eux.