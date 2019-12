Une mère demande un meilleur accès aux médicaments contre la fibrose kystique

Il existe des médicaments pour ralentir ou arrêter le développer de la fibrose kystique, une maladie génétique qui cause de graves dommages aux systèmes respiratoire et digestif. Ces médicaments sont par contre rarement couverts par les compagnies assurances ou les entités gouvernementales au Canada.

Sharon Stephaniuk voudrait que les gouvernements étudient la possibilité d’approuver le médicament Trikafta, comme c’est le cas aux États-Unis et en Irlande, qui ralentirait ou arrêterait la progression de la maladie chez environ 90 % des patients.

C'est une drogue que les gens meurent littéralement d’avoir Sharon Stephaniuk, mère de deux enfants atteints de fibrose kystique

Malgré les bons résultats, la directrice des relations gouvernementales et communautaires de Fibrose kystique Canada, Kim Steele, craint que le processus d’approbation sera ardu au Canada. Selon elle, il faudrait d’abord pour commencer que les gouvernements permettre la couverture financière des médicaments déjà disponibles comme Orkambi et Kalydeco.

À sa connaissance, Kim Steele croit qu’une seule personne a été admissible à la couverture de son traitement d'Orkambi à travers les trois provinces qui offrent le remboursement , soit l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario. Sans couverture, il en coûterait environ 250 000 $ pour un an de médicaments.

Sharon Stephaniuk a appris la condition médicale rare de deux de ses enfants il y a un peu plus de six ans. Photo : Courtoisie : Sharon Stephaniuk

Même si Santé Canada a le pouvoir d'approuver de nouveaux médicaments, les gouvernements provinciaux peuvent décider quels médicaments bénéficieront d'un financement public, ce qui signifie que la couverture des médicaments varie d'un bout à l'autre du pays.

Si nous avions une stratégie pour les maladies rares qui permettait à ces médicaments d'être approuvés, et que notre gouvernement allait à la table et négociait les prix de ces médicaments et qu'ils faisaient partie de notre système financé par les fonds publics, ce serait un poids enlevé de mes épaules , croit de son côté Sharon Stephaniuk.

Sharon Stepaniuk et 400 autres Albertains ont envoyé des lettres au ministre de la Santé Tyler Shandro plus tôt ce mois-ci, en appelant la province à rendre les médicaments de fibrose kystique plus accessible, et de soutenir le développement d'une stratégie fédérale sur les maladies rares. En Alberta, 604 personnes sont atteintes de la fibrose kystique.

Appel à l’action

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministre Tyler Shandro a déclaré que l'Alberta codirige un groupe de travail provincial et territorial sur les médicaments coûteux pour les maladies rares, comme la fibrose kystique.

Ce groupe développe un nouveau processus national d'examen des médicaments, comme base d'un projet à plus long terme pour concevoir une stratégie nationale sur les maladies rares , indique le communiqué.

Il a déclaré que la province n'envisageait pas une large couverture pour Orkambi, mais travaillait avec le fabricant de Kalydeco pour étendre la couverture d'ici un an.

Cette réponse est douce-amère pour Sharon Stephaniuk, qui croit que les gouvernements provincial et fédéral doivent agir rapidement.

Si [mes enfants] n'ont pas accès à ces médicaments plus tôt que tard, leur fonction pulmonaire va suffisamment diminuer pour qu'au moment où ils y auront finalement accès, il soit peut-être trop tard , déplore la mère de famille.

Avec les informations de Anna McMillan