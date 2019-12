L'incendie à Minto pourrait brûler encore quelques jours

On ignore toujours la cause exacte du violent incendie qui a ravagé un centre de recyclage de pneus hier à Minto, dans le centre du Nouveau-Brunswick.

Le chef pompier de Keswick Ridge pense que le feu pourrait s'être déclaré dans l'entrepôt avant de se propager dans la cour où sont entreposés les pneus. Selon les autorités, le feu pourrait brûler encore quelques jours.

À lire aussi : Incendie majeur dans une entreprise de recyclage de pneus à Minto au Nouveau-Brunswick

Une cinquantaine de pompiers étaient toujours sur les lieux dimanche.

Aucune évacuation

Le petit village de 2300 habitants n’a pas été évacué.

Un changement de direction des vents ou de températures pourrait diriger les émanations près du sol et devenir plus dangereuse dans les prochains jours, peut être même forcer une évacuation.

Le porte parole pour l’organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick mentionne que la fumée s'est déplacée et se dirige maintenant davantage vers le nord-est en direction de Chipman. Il s'attend à ce que la fumée diminue dans les prochains jours.

Le caoutchouc brûle plus longtemps que d'autres matériaux. On s'attend à surveiller encore la situation pendant quelques jours. Geoffrey Downey, porte-parole pour l’organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

Pour le moment, la stratégie des pompiers est de laisser brûler les pneus. On compte possiblement changer de stratégies et apporter du sable pour éteindre le feu , indique par contre Geoffrey Downey.

Le porte parole pour l’organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick indique à la population de continuer à demeurer à l'intérieur avec les fenêtres fermées et d’éteindre les échangeurs d’air pour éviter que l’air de l'extérieur ne se retrouve dans la maison.

Une épaisse fumée noire

La fumée qui émane des pneus brûlés peut être toxique. Les autorités suggèrent d’éviter le secteur alors qu’une portion de la route 10 en direction de Minto demeure fermée à la circulation entre la route Post et la promenade Northside.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a réagi samedi en fin d’après-midi en publiant un avis au sujet de la qualité de l’air dans les régions de Minto et de Chipman. Photo : CBC / Gary Moore

Geoffrey Downey rappelle à la population l’importance de prendre des précautions dans cette situation Nous voulons que les gens soient conscients de la fumée. Le feu est encore fort, alors les personnes qui ont de la difficulté à respirer ou éprouvent des malaises pulmonaires devraient communiquer immédiatement avec leur médecin ou avec Télés-Soins 811 , dit-il.

Le brasier est sous contrôle aux installations de TRACC, la Tire Recycling Atlantic Canada Corporation. Photo : CBC / Gary Moore

L’entreprise de recyclage Tire Recycling Atlantique Canada Corporation est le plus important employeur de la municipalité et un moteur économique de la région. On ne sait toujours pas quand l’usine pourra reprendre ses activités.

Avec les informations de CBC et Radio-Canada