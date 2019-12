L'incendie à Minto pourrait brûler encore quelques jours

Un important incendie ravage toujours un centre de recyclage de pneus à Minto, au Nouveau-Brunswick. Plus d’une dizaine de services d’incendie combattent les flammes, qui pourraient faire rage pendant encore plusieurs jours.

Une grande quantité de pneus, que les pompiers ne peuvent chiffrer pour le moment, brûlent sur les terrains de l'entreprise Tire Recycling Atlantique Canada Corporation, ou TRACCTire Recycling Atlantique Canada Corporation . Les flammes auraient pris naissance dans un bâtiment avant de se propager aux pneus, entreposés à l'extérieur. Les premiers pompiers sont arrivés sur les lieux vers 2 h, samedi matin.

Michael Lewis, le prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, a indiqué en milieu d’après-midi le changement de stratégie des pompiers pour combattre le feu.

Arroser les flammes n’est pas efficace pour éteindre un tel incendie de pneus, explique-t-il. On a donc commencé à étouffer le feu en y versant des quantités importantes de sable. Les pompiers agiront de la sorte jusqu’à ce que l’incendie soit complètement éteint, dit M. Lewis.

Michael Lewis, prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, le 22 décembre 2019 à Minto. Photo : CBC / Gary Moore

Il précise que d’arroser le feu a précédemment permis de placer les bâtiments hors de portée des flammes, permettant de concentrer tous les efforts sur les pneus.

Plus de 250 pompiers sont au travail, estime Michael Lewis.

À l’instar du directeur de l’Organisation des mesures d’urgence de la province, Greg MacCallum, le prévôt des incendies reconnaît que la température a jusqu’ici aidé les pompiers.

Avec l’aide des experts d’Environnement Canada, les équipes sur les lieux continuent d’être attentives aux variations de température ou aux changements de direction du vent, précise M. MacCallum.

Présentement, la qualité de l’air pour les secteurs habités est très bonne , a indiqué Greg MacCallum en milieu d’après-midi.

Le prévôt Michael Lewis était quant à lui satisfait de voir que la fumée avait beaucoup diminué au cours de la journée de dimanche.

Aucune évacuation

Le petit village de 2300 habitants n’a pas été évacué.

Un changement de direction des vents ou de température pourrait ramener les émanations près du sol et les rendre plus dangereuses dans les prochains jours, peut-être même forcer une évacuation.

Geoffrey Downey, porte-parole pour l’organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, demande à la population de continuer à demeurer à l'intérieur avec les fenêtres fermées et d’éteindre les échangeurs d’air pour éviter que l’air de l'extérieur ne se retrouve dans la maison.

Une épaisse fumée noire

La fumée qui émane des pneus brûlés peut être toxique. Les autorités suggèrent d’éviter le secteur alors qu’une portion de la route 10 en direction de Minto demeure fermée à la circulation entre la route Post et la promenade Northside.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a réagi samedi en fin d’après-midi en publiant un avis au sujet de la qualité de l’air dans les régions de Minto et de Chipman. Photo : CBC / Gary Moore

Geoffrey Downey rappelle à la population l’importance de prendre des précautions dans cette situation. Nous voulons que les gens soient conscients de la fumée. Le feu est encore fort, alors les personnes qui ont de la difficulté à respirer ou éprouvent des malaises pulmonaires devraient communiquer immédiatement avec leur médecin ou avec Télés-Soins 811 , dit-il.

Le brasier est maîtrisé à la TRACC, la Tire Recycling Atlantic Canada Corporation. Photo : CBC / Gary Moore

L’entreprise de recyclage Tire Recycling Atlantique Canada Corporation est le plus important employeur de la municipalité et un moteur économique de la région. On ne sait toujours pas quand l’usine pourra reprendre ses activités.

Avec les informations de CBC et Radio-Canada