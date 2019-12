La chaîne philippine Jollibee débute son aventure en Saskatchewan

Regina peut désormais elle aussi se targuer d’avoir son propre restaurant Jollibee, une chaîne de restauration rapide philippine. La première succursale saskatchewanaise a ouvert ses portes tôt en matinée dimanche matin, et même avant l’ouverture plusieurs s’attendaient à de longues files d’attente.

Il s’agit de la 8e succursale de la compagnie au Canada, qui y poursuit son expansion nord-américaine depuis le début de l’année. Plus tôt cette année, l’ouverture des succursales de Calgary et d’Edmonton avait suscité une grande vague d’intérêt, de longues files d’attente s’étendant à la porte des deux restaurants.

Pour Rey Caparino, qui a immigré au Canada des Philippines en 2012, l’arrivée de la chaîne en Saskatchewan était très attendue de la part de la communauté philippine de la ville. Nous avons prévu et demandé d'avoir Jollibee, car nous voulons partager l’expérience avec nos frères canadiens , a dit l’animateur de télévision philippin.

Bien que certains des aliments au menu seront familiers aux Canadiens, comme les spaghettis et le poulet frit, Rey Caparino assure que les plats avaient des saveurs philippines. Par exemple, les pâtes ont un goût plus sucré, et c’est ce que les Philippins aiment , dit-il.

La compagnie est reconnue pour s’implanter dans des villes où la population philippine est importante. Selon le recensement de 2016 de Statistiques Canada, il y a 26 000 personnes d’origine philippine en Saskatchewan, dont 7 000 à Regina et 9 000 à Saskatoon.

