La Corporation Archéo-08 d'Abitibi-Témiscamingue en difficulté financière

Le directeur général d'Archéo-08, David Laroche a du mal à se l'avouer, mais il l'admet, son organisme qui a contribué à la découverte d'environ 500 sites archéologiques dans la région est en danger.

Ça tient à mes efforts et à mes disponibilités de contrat l'an prochain , estime-t-il.

En archéologie au printemps, on se demande toujours ce qui va se passer pour l'année à venir, car c'est à ce moment que l'on sait si les projets débloquent , ajoute le responsable.

D'un financement récurrent en 2013, qui soutenait un chiffre d'affaires qui atteignait souvent les 300 000 $, l'organisme est passé à un chiffre d'affaires d'à peine 100 000 $ en 2019.

Selon M. Laroche, n'eût été un contrat de quatre semaines réalisé grâce à un financement de 60 000 $ du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), les contrats pour l'année 2019 auraient totalisé moins de 40 000 $.

En 2014, le mandat du ministère de la Culture a été transformé et les Conférences régionales des élus ont été abolies. Cette période a été l'une des plus difficiles pour Archéo 08 puisque c'est à ce moment que les subventions sont tombées.

On veut que ça survive, mais notre situation est très précaire. David Laroche, directeur général d'Archéo-08

Dans le passé, les recherches archéologiques du territoire représentaient le coeur des activités effectuées par Archéo-08, soutenu par un financement public.

Depuis quelques années, exception faite de ce projet de quatre semaines, l'organisme se concentre sur les contrats privés, qu'il s'agisse de fouilles ou encore des inventaires, rappelle le directeur général, David Laroche.

Le fonctionnement et la récurrence ne sont plus ce qu'elles étaient. Avant on pouvait s'assurer d'une permanence avec des employés, d'avoir une réponse aux questions et qu'on pouvait se développer pour aller faire de la recherche. Aujourd'hui, cette dernière partie est plus difficile à financer , soutient-il.

Dans le passé, il y avait deux employés à temps plein, mais aujourd'hui, David Laroche est le seul à travailler pour Archéo-08 et il le fait à temps partiel.

David Laroche ne croit pas que son organisme récupérera son financement d'antan, notamment en raison des programmes qui n'ont plus tout à fait la même vocation que dans le passé.