 Oilers : oubliez Connor et Leon, voici Riley et Josh

Lors des deux derniers matchs des Oilers, une défaite face aux Penguins et un gain contre le Canadien, le duo composé de Riley Sheahan et de Josh Archibald a récolté cinq points, contre seulement quatre pour le duo formé de Connor McDavid et de Leon Draisaitl.

Sheahan a inscrit son deuxième but de la saison vendredi et son troisième samedi. Archibald a récolté une première aide en 29 matchs vendredi, puis une deuxième samedi, en plus d’inscrire son deuxième but de la saison.

NON! Sheahan et Archibald ne deviendront pas les nouvelles vedettes offensives des Oilers, mais sans une telle contribution de la part des joueurs de troisième et de quatrième trios, les victoires seront plus difficiles à obtenir en deuxième moitié de saison.

Les deux jouent un rôle important en infériorité numérique depuis le début de la saison. Lors des deux derniers matchs, ils ont démontré qu’ils sont aussi capables de générer de l’attaque , a mentionné l’entraîneur-chef Dave Tippets.

Le quatrième trio des Oilers, complété par Joakim Nygard, peut marquer des buts, mais sait aussi appliquer de la robustesse. Même s’il est le plus petit attaquant de l’équipe, Josh Archibald a été le meneur au chapitre des mises en échec avec 13 en deux rencontres.

L’ex-porte-couleurs des Coyotes et des Penguins dit qu’il aime la chimie qui est en train de se développer entre lui et Sheahan.

Nous donnons tout ce que nous avons à chaque présence et nous jouons le même style de jeu assez simple.

De son côté, Sheahan apprécie l’énergie insufflée par la présence d’Archibald. Il n’a peur de rien, il termine ses mises en échec, il gagne ses batailles près des bandes et, vous l’avez vu ce soir, il est un excellent passeur.

L’importance des duos

Connor McDavid et Leon Draisaitl sont les deux premiers joueurs à franchir le cap des 60 points cette saison. Photo : USA Today / USA Today Sports

Ce n’est pas un secret, McDavid et Draisaitl forment le meilleur duo de la LNH. Samedi, ils sont devenus les deux premiers joueurs à franchir le cap des 60 points depuis le début de la saison.

Si la chimie entre deux joueurs est importante au sein d’un premier ou d’un deuxième trio, elle l’est aussi au sein des troisième et quatrième.

Ce n’est pas seulement un cliché, à force de jouer avec un joueur, tu apprends à savoir comment il se comporte sur la patinoire et une fois que la chimie est établie, tout est beaucoup plus facile. Riley Sheahan, attaquant, Oilers

Gaetan Haas abonde dans le même sens que son coéquipier.

Oui, on est des professionnels et oui on joue avec le même plan de match, mais il y a un défi chaque fois qu’on joue avec un nouveau coéquipier.

L’attaque : oui, mais pas en priorité

Même si c’est important que les joueurs autres que ceux des deux premiers trios contribuent à l’attaque, ce n’est pas leur priorité.

C’est important d’inscrire notre nom à l’occasion sur la feuille de pointage, mais ce qui est le plus important, c’est de nous assurer que l’autre équipe ne marque pas quand nous sommes sur la patinoire, souligne Haas.

On peut considérer que les Oilers comptent sur cinq joueurs de premier ou de deuxième trio : Connor McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins, Zack Kassian et James Neal. Le rôle de sixième attaquant est occupé en alternance par l'un des autres attaquants de l’équipe.

Les attaquants de troisième et de quatrième trio de l’équipe sont : Joakim Nygard, Josh Archibald, Jujhar Kahira, Riley Sheahan, Alex Chiasson, Patrick Russell, Markus Granlund, Sam Gagner et Gaëtan Haas. Deux autres joueurs, Colby Cave et Tomas Jurco, ont aussi disputé quelques matchs avant d’être envoyés dans les mineures,

La fiche des Oilers quand un de ces onze attaquants inscrit un but est de 10-5-3. Quand aucun d’entre eux ne marque, l’équipe présente un dossier de 10-10-1.

McDavid et Draisaitl ont amassé ensemble 121 points depuis le début de la saison. Les 14 autres attaquants (incluant Kassian, Nugent-Hopkins et Neal) en ont 126.

Les deux joueurs vedettes des Oilers jouent donc un rôle important dans les succès de l’équipe, mais sans la contribution des autres attaquants, l’équipe pourrait avoir de la difficulté à continuer à lutter pour une place en séries.