Après 25 ans, Les Païens tirent leur révérence

C’est que le 21 décembre marque le 25e anniversaire de la première prestation publique du groupe.

Les Païens diffusent ce dernier spectacle en direct sur YouTube.

Les horaires professionnels et personnels des membres du groupe formé à Moncton au début des années 1990 rendaient les choses de plus en plus compliquées.

La possibilité d'une pause d’une durée indéterminée a été discutée cet été et l’anniversaire de leur quart de siècle semblait être le moment opportun pour l'annoncer.

Le groupe aux sons jazz, rock et électro s’est produit à plusieurs reprises bien au-delà des frontières du Nouveau-Brunswick, notamment en Europe. La formation musicale est aussi une habituée du Festival international de Jazz de Montréal et s’est produite au Congrès mondial acadien ( CMACongrès mondial acadien ).

Le neuvième album des Païens, Carte noire, a récolté deux prix : celui du meilleur enregistrement par un groupe aux East Coast Music Awards ( ECMAEast Coast Music Awards ) en 2018, et celui de l’enregistrement de l’année à la remise de prix MNBMusique Nouveau-Brunswick (Musique Nouveau-Brunswick) en 2017. À cette dernière cérémonie, leur morceau Le coeur du bat a aussi reçu le prix de la chanson de l’année.

Avec des renseignements de Camille Bourdeau et Francis Pilon