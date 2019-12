Un premier Noël pour la famille Ndeh à Rimouski

Les défis sont nombreux à affronter pour les nouveaux arrivants de l’Est-du-Québec. En plus de s'armer de bottes et de vêtements chauds, certains d'entre eux misent aussi sur la chaleur humaine pour mieux passer à travers l'hiver.

Pour la famille de Dominic Ndeh, venue du Cameroun, le climat nordique est l'un des défis les plus difficiles à surmonter.

Installé à Rimouski depuis maintenant quatre mois, le père de famille, qui est maintenant hydrographe pour le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO), s'était pourtant bien préparé à l'arrivée du froid.

Je faisais beaucoup de recherches et je connaissais déjà beaucoup de choses avant d’arriver ici à Rimouski. Je savais même où je peux acheter certaines choses. Quand je suis arrivé, j’ai aussi parlé avec mes collègues, qui m’ont assisté pour avoir des informations. Ma femme et moi avons préparé l’hiver. Nous avons acheté tous les habits pour la neige. Nous étions prêts avant même que la neige n’arrive , raconte M. Ndeh.

Esther et Dominic Ndeh Photo : Radio-Canada

Une surprise à laquelle la famille était peut-être moins préparée : celle de devoir composer avec le manque de places en garderie, alors que les Ndeh ont trois, bientôt quatre bambins à confier. L’épouse de Dominic Ndeh, Esther, attend effectivement un quatrième enfant.

Il y a aussi le problème de garder les enfants ici. Ce qui m’a surpris, c’est que je croyais qu’on aurait des garderies où laisser mes enfants. J’ai trouvé une place pour mes deux garçons. Mais ma fille, je n’ai pas réussi parce qu’il n’y a pas assez de place.

Le défi de l’intégration

Dominic Ndeh veut maintenant s'attaquer à la chaleur humaine, un autre défi pour lui et les siens, dont la langue maternelle est l'anglais.

Il y a une communauté africaine ici. Il y a des immigrants et des réfugiés. Les dimanches, on se retrouve pour causer ensemble, pour manger ensemble et laisser jouer nos enfants ensemble. J’ai aussi des collègues avec qui nous faisons des soupers , indique-t-il.

J’aimerais tellement m’intégrer. Je veux tellement connaître des personnes, des Québécois et des personnes ici à Rimouski. Dominic Ndeh

C’est difficile parce que notre culture n’est pas la même. On doit avoir le temps pour étudier pour connaître comment les personnes agissent, qu’est-ce qu’ils aiment et ne veulent pas , ajoute-t-il.

D'autres nouveaux arrivants parviennent à se connecter par le biais d'activités offertes par des organismes voués à leur intégration.

Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent organise un Noël pour les nouveaux arrivants depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Depuis maintenant deux ans, l'organisme Accueil et Intégration du Bas-Saint-Laurent organise une fête de Noël destinée à initier les immigrants et réfugiés aux coutumes d'ici.

Je pense que vraiment à Rimouski on a un milieu d’accueil particulièrement chaleureux, des gens vraiment impliqués de la communauté, beaucoup d’aide des organisations autour, on a vraiment une mobilisation citoyenne ici , estime Caroline Houle, directrice d'Accueil et Intégration du Bas-Saint-Laurent.

Ce besoin de partager, Dominic le ressent aussi. À peine installé, il pense déjà à s'impliquer dans la communauté, en particulier au sein d'une église.

Je dis souvent si je suis ici, j’ai un devoir de participer à la paix de personnes ici. J’ai un devoir de participer à tout ce qui est positif. Dominic Ndeh, nouvel arrivant

Un signe, selon Caroline Houle, d'une intégration réussie.

Je pense que pour eux, c’est fondamental, recréer un réseau ici. Parce qu’ils ont laissé un énorme réseau là-bas. Souvent, ils ont laissé leur conjoint, leurs enfants, la famille… Quand on arrive ici pis qu’il nous manque des parties importantes de notre famille, si on peut se créer un réseau ici, ça fait partie de la qualité de l’intégration et de son succès.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil